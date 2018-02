"En los países que legalizaron el aborto, la mortalidad materna bajó drásticamente"

Clarin.com/ A tres meses de asumir como ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein vive un momento que puede ser histórico. Por primera vez, diputados y senadores tratarán el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito presentó sin éxito en seis oportunidades diferentes desde el año 2005.

“Estoy absolutamente a favor de que se discuta el tema en el Congreso, es un debate que nos debemos después de 30 años de democracia”, dice a Clarín. Radical, de 59 años, egresado con honores de la Universidad de Buenos Aires, Rubinstein es investigador del Conicet y tiene -entre muchos títulos y cargos un máster en Harvard.

-¿Por qué el aborto es legal en casi la totalidad de los países desarrollados y en Argentina cuesta tanto plantear el tema?

-Es una cuestión histórica. Los países desarrollados ya han hecho sus debates maduros, tienen siglos de experiencia. Acá es un debate que recién comienza y hay que esperar la maduración. Es un tema espinoso que tiene muchas aristas, jurídicas, éticas, morales, las creencias han frenado la discusión.

-El lema de la Campaña Nacional por el Aborto Legal dice “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. No plantea el aborto como un método sino como última opción cuando falló lo anterior. ¿Qué pasa en Argentina con la educación sexual y la entrega de anticonceptivos?

-Está claro que el aborto no es la solución para nadie. El aborto es el fracaso cuando no hay educación ni se provee anticoncepción. Hay cosas que debemos mejorar. La maternidad adolescente llega al 15 por ciento y es una cifra que está estancada hace años. Estamos armando un plan integral junto a los ministerios de Educación y Desarrollo Social para la prevención del embarazo adolescente. Se debe continuar con la educación sexual en todas las escuelas y la entrega de anticonceptivos gratis.

-En Argentina el aborto es legal si la mujer ha sido violada o su vida o su salud corren riesgo por el embarazo. La Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es un derecho de las mujeres desde 1921. ¿Por qué sólo ocho provincias tienen protocolos acordes y en el resto este derecho no se cumple o se cumple parcialmente?

Vamos a reforzar los protocolos y su aplicación. Las mujeres tienen el derecho a acceder a la ILE sin que se judicialice, y tenemos que garantizar que se cumpla ese derecho.

-¿Qué opina sobre el aborto legal en el primer mundo?

-Está demostrado que en los países donde el aborto es legal la cifra de abortos que se hacen no es mayor que la de los países donde es ilegal, es decir, no aumentan por ser legales. La gran diferencia es que en esos países se ha reducido drásticamente la mortalidad materna.

-En Argentina es la primera causa de la mortalidad materna.

-Sí, los abortos inseguros representan el 18 por ciento de la mortalidad materna, y son la primera causa.