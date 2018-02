Pinedo no descartó que Macri vete una ley para despenalizar el aborto, si se aprueba en el Congreso

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, se mostró "en contra" de la despenalización del aborto porque "no hay diferencia en eliminar la vida de un chico por nacer o de uno que nació".

"No se puede despenalizar, decir que no tiene que estar penalizado es decir que la vida humana no es el principal valor. Obviamente que estoy en contra de la despenalización. Puede haber circunstancias atenuantes, pero es demasiado violento sostener que se pueden eliminar vidas porque algunos quieran", sostuvo en declaraciones a radio Mitre.

Por otro lado, aclaró que "el tema no lo lanzó el Gobierno, hay cientos de leyes que se presentaron, por lo que lo más probable es que se trate en el Congreso. Se está haciendo una construcción que no es la realidad, no podemos evitar una discusión".

Respecto al resultado que tendría la votación parlamentaria, explicó que "en Cambiemos hay libertad de conciencia, porque el tema está por encima de los acuerdos de una organización política. No tengo el 'poroteo', no sé cómo votará cada uno de los senadores, mi sensación es que muchos senadores que conozco votarán en contra".

"Se me ocurre que somos mayoría. Es un juego complejo porque si Diputados lo aprueba hay que ver si el Senado lo rechaza o modifica y debe en ese caso, volver a Diputados", indicó.

Además recordó que "el Presidente tiene el veto" y que llegado el caso, si la norma contiene fundamentos inapropiados, podría utilizarlo. Recordó que Macri cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad "vetó una norma pro liberalización del aborto de la Legislatura porteña" "No tiene una postura abortista", concluyó.

El proyecto de ley sobre el aborto legal sería tratado en las próximas semanas, después de que el Gobierno decidió no poner obstáculos para su debate en el Congreso y dar "libertad de conciencia"a sus legisladores.

La noticia se conoció después de una marcha masiva realizada el lunes pasado en el Congreso, convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Tras la marcha, un grupo de diputadas de distintos bloques anunció que presentará el 6 de marzo próximo un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

Será la sexta vez que se presenta en el Parlamento un proyecto de este tipo, aunque nunca llegó a tratarse hasta ahora. La última vez fue en 2016.

El objetivo es tratar la norma en una sesión especial el 8 de marzo, cuando se celebrará un "paro de mujeres" en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer. La iniciativa propone legalizar el aborto hasta la semana 14 de embarazo.