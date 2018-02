ARA San Juan: Los familiares lanzaron una colecta para contratar buques y seguir la búsqueda

La Capital.com/ Los familiares de los tripulantes del ARA San Juan lanzaron una colecta con el objetivo de contratar buques para seguir la búsqueda del submarino que desapareció hace más de tres meses.

A través de las redes sociales se difundió un aviso con todos los datos y una cuenta bancaria en la que se pueda depositar dinero para colaborar. “Buscamos la verdad y vos podés acompañarnos. Estamos recaudando fondos para contratar buques con tecnología de punta”, reza la convocatoria.

“Porque queremos seguir buscando, porque no vamos a parar, con un pequeño donativo damos un paso enorme”, destacaron los familiares.

Claudio Sandoval, tío del submarinista Celso Vallejos contó, en declaraciones a otro medio, que la idea de la colecta “se venía hablando entre los familiares y cuando el Gobierno anunció la recompensa y frenó el llamado a una licitación para que empresas extranjeras vinieran a buscarlos, se le dio curso”.

Según dijo, el objetivo es contratar a una empresa estadounidense para lo que, en principio, deben reunir US$ 250.000. Sin embargo, la recaudación de fondos no concluiría allí, porque luego hay que pagar los gastos operativos una vez que ese particular inicie la búsqueda.