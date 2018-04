Ofrece un riñón por $300.000 en Salta

Si creías que habías leído todo en los grupos de compras y ventas u otros, esta mañana Maximo Maglit sorprendió con la oferta de uno de sus riñones en el grupo “venta libre salta”. Pide $300.000. Lee lo que publicó.

“Buenas por motivos personales y falta de dinero vendo mi riñon 0 negativo soy donante universal, me encuentro en 1 situacion donde ya no tengo salida y mi cabeza esta a punto de explotar se que hay personas que necesitan 1 riñon urgente y yo necesito 1 solucion para mis problemas, no quiero leer idiotas opinando sobre lo que 1 debe hacer o no con sus organos creanme que soy 1 persona positiva pero toque fondo con mis problemas y la unica solucion viable es buscar 1 necesitado de 1 riñon y yo poder ayudarlo y el ami todo aquel que conosca a alguien o tenga 1 familiar necesitado contacteme para llegar a 1 acuerdo desde ya pido disculpas alos administradores por usar este grupo pero es 1 necesidad grande gracias. Tengo 30 años gozo de buena salud libre de vicio alguno”

Los comentarios no se hicieron esperar ante la asombrosa oferta.