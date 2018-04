"No alcanza con el cambio", afirmó Urtubey, al distanciarse del Gobierno

El gobernador de Salta, reivindicó ayer su buena sintonía con el gobierno nacional, pero también cuestionó a la administración de Mauricio Macri , al afirmar que "no alcanza con el cambio", sino que "hace falta la transformación".

"Me interesa más tirar abajo la puerta del atraso que tocar timbres; no todas las casas tienen timbres, pero muchísimas tienen necesidades que se solucionan trabajando, no quiero pobres resignados", sentenció Urtubey, durante el discurso de inauguración del nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura salteña.

El mandatario provincial tomó distancia de la Casa Rosada, al cuestionarle su política de permanente enfrentamiento con el kirchnerismo, publicó La Nación.

"La palabra grieta es una tragedia que no debe ser naturalizada. No se trata de auspiciar y alimentar el uno contra otro. Se trata de avanzar el uno con el otro", afirmó Urtubey.







Sin una nueva reelección provincial en el horizonte, el gobernador salteño y uno de los referentes del PJ no kirchnerista negó especulaciones con una supuesta candidatura a futuro en el nivel nacional.

"No especulo con el futuro. Dios dirá cuál es mi destino, que seguro se mantendrá por siempre en el peronismo y peleando por Salta. Uno no renuncia a lo que ama, pelea por lo que ama", dijo.

Urtubey aseguró que su buena relación con el gobierno nacional se basa "pura y exclusivamente en su responsabilidad" como mandatario provincial.

"Hemos colaborado en todo lo que estuvo a nuestro alcance para sacar la Argentina adelante y lo vamos a seguir haciendo. Tengo coincidencias. Tengo diferencias. Tengo mi propia visión. Y siempre será así", sentenció.







Diferencias

En ese sentido, enumeró las diferencias que mantiene con la Casa Rosada, haciendo hincapié en la política económica de la administración macrista y su impacto en las economías regionales.

"Hemos sufrido el embate de la falta de competitividad de las economías regionales que atenta fuertemente contra el empleo y la producción", se quejó Urtubey, quien se refirió así a la situación que vive la industria azucarera, uno de los principales baluartes económicos de la provincia.

Al respecto, lamentó la falta de comprensión del gobierno central por la situación que vive el interior. "Alguna vez los gobiernos centrales se darán cuenta de que el deterioro de las economías regionales solo lleva deterioro a la Nación", remarcó Urtubey ante la asamblea legislativa salteña.







Sobre la reducción de la pobreza, el gobernador destacó que Salta fue una de las provincias que más evolucionó en ese aspecto, al remarcar que en su provincia el índice disminuyó del 33,2 al 24,8%. "No tengo nada que festejar, tengo mucho por hacer", agregó.

En una encendida defensa de sus administraciones provinciales, Urtubey enumeró los logros de su gestión.

"Desde que me hice cargo del gobierno redujimos la deuda pública en un 39%. Hoy asciende al 9,10% del producto bruto en el contexto de un país en el que alcanza el 53,7%", afirmó.

También destacó la disminución del déficit fiscal y lo contrapuso con la situación que se registra a nivel nacional. "En este contexto, en el que la Nación cerró 2017 con un déficit del 6,7%, en la provincia es del 2,6%, casi tres veces menos", concluyó.