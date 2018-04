¿Cuándo es el próximo fin de semana extra largo?

Este lunes es el último día de las “mini vacaciones” de 5 días que se vivieron por la coincidencia de Semana Santa con la conmemoración del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Mañana será la vuelta a la rutina para la los trabajadores estatales, bancarios y estudiantes que tuvieron un impasse en sus rutinas desde el jueves pasado.

Pero no habrá que esperar mucho para volver a tener un fin de semana extra largo. Si bien no será de 5 días como el que termina hoy, el gobierno decretó que el próximo lunes 30 de abril sea declarado día no laboral con fines turísticos, que empalmará con el 1 de mayo que cae martes. Y así habrá un fin de semana largo de 4 días en poco tiempo.

Cabe aclarar que los días no laborales con fines turísticos, como el próximo 30 de abril, se trabajan si el empleador lo decide y se pagan como una jornada laboral normal.