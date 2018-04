Caso María Cash: Tras descartar el ADN encontrado en Bolivia, el misterio continúa

María Cash, según surge del expediente, abandonó Buenos Aires para visitar, en Jujuy, a su amigo, Juan Pablo Dumón, a quien había conocido tres años antes en un grupo de meditación Sahaja Yoga, en Capital Federal.

Al parecer, la joven habría revelado que iba a trabajar con Dumón, pero éste al prestar declaración testimonial negó esa oferta y aseguró que Cash lo llamó y le anunció que lo visitaría, pero ese encuentro jamás sucedió. Luego, agregó, que la joven volvió a comunicarse, esta vez el 5 de julio.

Fue para decirle que estaba en Santiago del Estero, pero que no tenía plata, motivo por el cual le giró un pasaje prepago, que ella tomó y logró arribar a la terminal de Jujuy. Al llegar, llamó a Dumón y le dijo que ya iba a su encuentro, por nunca se vieron.

En la ex Aunor

Cuatro días después, el 8 de julio, la joven, de 29 años en ese entonces, fue vista en Salta, en el peaje de Aunor, habilitado en ese momento. Vestía botas de gamuza color beige, jeans y un bolso rosado que llevaba en bandolera, según surge de una de las cámaras de video del peaje.

Cash hacía dedo, caminaba de un lado a otro e incluso cruzó la autopista varias veces, lo que generó la atención de los empleados de seguridad, quienes le hicieron varias advertencias para que se alejara de la ruta, ya que no estaba permitido hacer “dedo” en ese sector.

La hora marcaba las 14.27. De pronto abordó una camioneta Chevrolet, más precisamente a la caja. Allí viajó hacia el este. El conductor de ese vehículo, Juan Causarano, un productor de Camposanto, contó a la prensa que accedió a llevar la joven por pedido de su esposa.

“Estuvo callada todo el viaje (hasta la rotonda de Güemes, 45 kilómetros más adelante) y siempre nos dio la espalda. Estaba rara, como dopada”, relató Causarano al ser consultado sobre los pormenores del traslado de la diseñadora.

Tras despedirse a Causarano, la diseñadora volvió a hacer “dedo” y logró que un camionero, Héctor Romero, la auxiliase. La trasladó 20 kilómetros por la ruta 34, tras lo cual pidió descender del rodado. “Se quiso bajar, estaba callada y tomaba mucha agua”, contó. Esto es lo último que se conoce de ella, al menos, en Salta.

Un padre ejemplar

Federico Cash, padre de la diseñadora, se cargó literalmente la búsqueda de la joven a lo largo y ancho del país. Por tres años, recorrió cientos de lugares en busca de su hija, atendió todas las pistas y organizó marchas y distintas manifestaciones públicas en pos de la aparición de María.

Lamentablemente, a fines de abril de 2014, Federico Cash murió en un accidente de tránsito. Cash viajaba solo en su automóvil Renault Clio por la ruta nacional 152, en la provincia de La Pampa, cuando chocó de frente con un Peugeot 207 en el que iba un matrimonio que viajaba desde la ciudad de Buenos Aires hacia el Sur, según informó la agencia Télam en su momento.

Cash, con 70 años a cuesta se dirigía a Jujuy a verificar una pista por la desaparición de su hija, falleció en el acto y los integrantes de la pareja fueron llevados a un hospital, donde se recuperaron de sus lesiones.

Juan Carr, referente nacional de red Solidaria definió a Federico como “un papá admirable".

"Estoy superimpactado con la noticia. No sé de dónde sacaba fuerzas para buscar a su hija todos los días. La buscaba desesperadamente. Como no tenía plata, pedía alojamiento prestado en los lugares más insólitos. Casi no dormía desde el primer momento en que desapareció su hija y ahora estaba haciendo su propia búsqueda", recordó.

Hoy esa búsqueda, lamentablemente, sigue abierta.