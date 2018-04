La creadora de “Degenerados de Salta” cuenta por qué creó el polémico grupo

Guadalupe Aguilera Amerise es la administradora de “Degenerados de Salta”, un grupo de Facebook donde cientos de mujeres se animan a contar situaciones de acoso y de violencia. Allí no sólo se cuentan historias, sino que además se publican las denuncias y las conversaciones de WhatsApp o facebook dando cuenta de hechos de acoso.

“Se me ocurrió crear el grupo porque estaba cansada de los acosos, incluso cuando estaba embarazada me acosaban en la vía pública. Es un espacio para contar todos estos sucesos. Tuve millones de amenazas, me llegaban mensajes diciendo que me iban a violar entre todos. Tengo una abogada que me guía en muchas cosas, siempre me está sacando dudas, conozco a muchas personas en el Poder Judicial que me asesoran”, contó en InformateSalta Guadalupe.

El grupo está activo hace mucho tiempo, sin embargo, tomó mayor relevancia en estos últimos días cuando dos casos polémicos se hicieron públicos. Uno es el del concejal Martín del Frari, denunciado por violencia y amenazas, y otro es el del periodista Abel Díaz, denunciado por acoso callejero.











“Una chica nos envió la imagen de una patente. El señor se paró en la calle y le empezó a decir un montón de cosas. Ella pudo sacarle foto a la patente y un amigo la ayudó a buscar en internet y figuraba el nombre del periodista”, señaló Guadalupe. “Cuando hicimos la publicación, una abogada se comunicó conmigo y me dijo que hagamos la denuncia rápido porque después iban a decir que era una movida política. Y así fue, el periodista salió a decir que era una campaña política en su contra”, agregó.

La administradora contó que las mujeres le muestran conversaciones, mandan fotos, incluso algunas chicas la contactan desde cuentas de Facebook anónimos porque tienen vergüenza. Una vez pensó en cerrar el grupo cuando un funcionario amenazó a su papá poniendo en peligro su puesto de trabajo.

“Me pasó con un señor que trabaja en el gobierno, lo amenazó a mi papá, le dijo que lo iba a dejar sin trabajo. Mucha gente se metió con mi familia pero nunca llegué a cerrar el grupo. Entendí que si tenemos las pruebas no nos pueden hacer nada”, manifestó.