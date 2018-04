"Encima de discapacitado, puto": el maltrato de un colectivero

Un joven que salía de una fiesta gay en la Ciudad de Buenos Aires mantuvo un entredicho con el conductor porque no tenía la tarjeta SUBE y no quería llevarlo.

Un joven denunció que el chofer de un colectivo no lo quiso llevar luego de maltratarlo verbalmente: "Encima de discapacitado, puto". El incidente ocurrió el sábado en la madrugada a la salida de una conocida fiesta gay en la Ciudad de Buenos Aires y en su relato el muchacho cuenta él y otros pasajeros estuvieron encerrados en la unidad sin avanzar durante cuarenta minutos hasta que llegó la policía.

Todo sucedió alrededor de las 3 en el interno de la línea 168, cuando Emanuel -26- se subió en la parada de Álvarez Thomas y Lacroze, en el barrio de Colegiales, a la salida de la fiesta Plop. El joven y un amigo subieron al colectivo detrás de una pareja de novios que pagó dos pasajes con una sola tarjeta SUBE, pero como Emanuel no tenía la suya también quiso subir de la misma manera.

Sin embargo, esta situación pareció haber molestado al chofer. El conductor le preguntó por qué no tenía su tarjeta y Emanuel le dijo que se había olvidado su carnet de certificado único de discapacidad para poder viajar.

"Yo a vos no te llevo a ningún lado, andá a buscar otra SUBE o un carnet de mentira, si no tenés ni debes tener nada mentiroso de mierda", afirmó el hombre, según el relato del joven. Y luego agregó: "Discapacitado y encima puto. Vos no tenés nada, sino no estaría entrando acá enfrente".

Pero Emanuel no se bajó y entonces el colectivero decidió retener a él y a todo el pasaje, cerrando las puertas de la unidad, deteniendo el motor a la espera de la policía.

Este es el relato del joven: