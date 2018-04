Salta la comunista

Resulta reiterativo en el último tiempo ver cómo se insiste desde distintos sectores, como el periodismo, con argumentos tendientes a favorecer una medida que el Gobierno Provincial se rehúsa justificadamente a tomar, como es la expropiación del ingenio San Isidro.



Se trata de una empresa que sin dudas tiene un valor millonario y cuyo costo y operación implica sumas de dinero que exceden largamente las posibilidades económicas de la provincia. Ni que hablar que el estado se haga cargo de los salarios de cientos de trabajadores que pertenecen a esta empresa de capitales del grupo Gloria, de origen peruano.

Decir que el Estado puede expropiar tamaña empresa y empezar a producir azúcar es no tener en cuenta la situación y el contexto económico en el cual nos encontramos. Pero además, sería dejar de lado presupuesto para salud, educación o seguridad que si son funciones básicas y excluyentes del Gobierno Provincial.

Pero además, no se puede desde el Estado salir con una medida de salvataje de tamaño calibre. El rol del Estado es acercar las partes, que se cumpla lo pactado, ayudar en las negociaciones, buscar alternativas y propuestas de soluciones, pero no salir a comprar con el dinero de todos los salteños una empresa millonaria, donde además el Estado provincial no posee ningún tipo de experiencia para su explotación ni producción. ¿O saldrá la Provincia a vender azúcar al mundo?

Además, como dijo el Gobernador Urtubey, hace falta inyectarle una masa de dinero importante en materia de inversiones, lo cual excede las posibilidades de las arcas estatales.

Por ejemplo, ayer una periodista hablaba sobre ciertas incongruencias del gobernador quien sostiene que no se puede expropiar el ingenio San Isidro, y decía que ese no se puede es más ideológico que real. Citaba por ejemplo que la provincia si administra hoteles, o re estatizó la empresa del servicio de agua. Por ello cuestionaba que la no expropiación del ingenio San Isidro es una cuestión ideológica más no económica de Urtubey.

Los ejemplos del periodismo

Pero resulta muy llamativa tal comparación, ya que en el ejemplo citado de hoteles, esos establecimientos fueron siempre de la provincia y no es que el Estado salteño salió a comprarlos como el Hotel Termas de Rosario de la Frontera u otras hosterías. Tampoco Agua Mineral Palau, que también fue ciatada, ya que esa explotación es propiedad del Estado y lo que se hace es licitar una concesión de las fuentes de agua mineral a algún privado. Pero nunca desde la Provincia se fue a comprar una empresa de agua mineral, tampoco esos hoteles, ni menos el servicio de gestión del agua potable y saneamiento, que es un servicio esencial y siempre estuvo en manos del Estado, y eventualmente en manos de algún privado su administración.

Pareciera ser que en esta Salta donde vivimos, hay muchos interesados en volver a décadas pasadas, a rememorar con nostalgia esa ideología socialista donde se promulgaba que el Estado se haga cargo de todo, se suprima la propiedad privada, con empresas estatizadas o quizás, hasta en manos de los propios trabajadores, como también se escuchó decir en algún medio también.

El comunismo como ideología fracasó, y sólo sobrevive en algunos países como Cuba, China, Corea del Norte y Vietnam.

También se ha escuchado en algunos medios hablar insistentemente de la obligación que tendría Salta de expropiar el ingenio, y cintan como un "gran ejemplo" a Cuba que coincidentemente, produce azúcar. O de otras empresas alimenticias en manos del Estado chino. Pero justamente se insiste en mencionar a dos países comunistas. ¿Será que pretenden que Salta se convierta en una provincia socialista?

El comunismo es una ideología que fracasó en el mundo, que en Sudamérica y en Argentina fue derrotado cuando se lo intentó imponer por las armas en los años ´70, pero además, como sistema ha demostrado ser un fiasco.

El caso de Cuba, aislada del mundo y retrógrada, es un claro ejemplo. China, gracias a la apertura que viene aplicando estos últimos años, ha logrado el auge económico pero durante los años del ostracismo del comunismo cerrado estaba al margen de toda la economía mundial.

Pero volviendo a nuestra realidad, el Estado tiene la responsabilidad de velar por los intereses de todos, cuidar y administrar eficientemente los recursos que aportamos entre todos los ciudadanos, y por ello debe ser responsable con las medidas que adopta.

Si bien la situación del Ingenio San Isidro es dramática y afecta a muchísimas familias, no es potestad de una administración pública salir a comprar a un ingenio azucarero o a cualquier otra empresa que por los motivos que sean cierre sus puertas de un día para otro. No corresponde.

No obstante, obviamente no puede mirar para otro lado y hacer de cuenta que no pasa nada, porque es una situación de un impacto social y económico enorme, por lo que debe trabajar en alguna solución, y bregar por la intervención de la Nación en este tema ya que es quien tiene los recursos y capacidad necesarios.

Pero la expropiación como lo ha dicho el gobernador Urtubey es imposible, a pesar que desde el periodismo se intente hacer lobby a favor de esa propuesta.

Idéntica visión tienen sectores políticos como Cambiemos y otros, salvo obviamente el Partido Obrero, que no comparten para nada la posibilidad de la compra del ingenio como solución a este conflicto.

Mapa del comunismo en la actualidad