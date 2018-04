Impactante video de un fantasma en la cancha de Huracán

Un inquietante video que se hizo viral este martes refleja la angustiante situación de un guardia de seguridad que filmó lo que parece ser la acción de una presencia sobrenatural que lo atormenta en la cancha del club Huracán en el barrio porteño de Parque de los Patricios.

“Es la tercera que vez que pasa. ¡La concha de la lora, me quiero ir!”, dice con angustia el hombre de unos 30 años que difundió las imágenes en estructuras que se encuentran debajo de las tribunas del estadio Tomás Adolfo Ducó, situado en el barrio porteño de Parque Patricios.

En el video difundido por el sitio Minutouno, el hombre empieza a recorrer sectores mientras filma para que le “crean” lo que pasa y se escucha un fuerte golpeteo.

“Otra vez ese ruido, lo voy a filmar”, dice en voz clara el hombre mientras baja por una escalera e ingresa a un sector que con varias puertas, una de las cuales se golpea en forma insistente.

Cuando el vigilador irrumpe en el lugar, que parece ser un vestuario, no encuentra a nadie y se pregunta “¿Cómo puede pasar esto, que no haya nadie? Es la tercera que vez que pasa.

Me quiero ir”, repite.

Mientras tanto, el video se expandía rápidamente este martes en las redes sociales entre hinchas del “globo” y muchos interesados en temas “sobrenaturales”.