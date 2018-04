Situación fiscal en Salta: “Estamos en proceso de recuperación de solvencia”

Salta preside el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal que congrega a los ministros de Economía de todo el país con el objetivo de lograr que todas las provincias cumplan con el objetivo fiscal establecido por Nación para el 2020.

“El organismo es el que define las políticas en cuanto a los gastos ingresos, la situación fiscal de las provincias, endeudamiento, además, fija parámetros para las provincias y Nación” explicó el Jefe de Gabinete, Fernando Yarade por Multivisión TV.

De esta manera, las provincias tienen diferentes parámetros a tener en cuenta para controlar los gastos y los servicios de deuda. “En el caso de los gastos, estos no pueden crecer más que el índice de precios del consumidor, (…) respecto a los servicios de la deuda, estos no pueden superar el 15% de los recursos que cada una de las provincias tienen. También hay parámetros sobre los empleados públicos que no debe aumentar año tras año más que el aumento de la población” añadió Yarade.







Estos parámetros técnicos le permiten a la comisión controlar como las provincias avanzan lo que las obliga a presentar su presupuesto año tras año, además de una evaluación mensual de la ejecución de cada uno de los presupuestos para así tener un análisis global de los que va ocurriendo en cada una de las provincias.

“Desde Salta hemos asumido con mucha responsabilidad, en este caso nos toca presidir el Consejo de Responsabilidad Fiscal, no sólo tenemos que conducir el comité sino mostrar el ejemplo desde nuestra provincia para corregir la situación fiscal” añadió el funcionario provincial.

En marco, aseguró que Salta tiene una deuda pública controlada y los servicios de la deuda representan un monto exiguo. “Sí tenemos un problema que es la situación fiscal, que la tienen la Nación y la mayoría de las provincias, un exceso de gastos sobre los ingresos y estamos tratando de llevarla adelante. Estamos en proceso de recuperación de solvencia fiscal, tenemos una deuda que no es preocupante, es una situación manejable, una relación de ingreso deuda que oscila en el 35% y que irá bajando en los próximos meses, porque además hay una compensación a través de un bono y mejorar el perfil de la deuda en la provincia” admitió Fernando Yarade.

Por último, indicó que desde el gobierno provincial son optimistas porque hay un esfuerzo grande de la comunidad salteña para hacer que la provincia recupere la solvencia fiscal. “Nosotros estamos convencidos que los números de este año serán más favorables de lo que venían haciendo” finalizó.