En el Día de la Empanada Salteña, te enseñamos todos sus secretos

Salta celebró hoy el Día de la Empanada Salteña y por eso InformateSalta visitó una de las esquinas más tradicionales de la ciudad, Belgrano y Siria.

Fuimos recibidos por Lucy, quien hace ya 50 años que prepara empanadas fritas y papas con queso en este lugar. Su puesto es atendido por sus hijas, nietos y ella misma. Desde las 9 de la mañana, el transeúnte puede disfrutar de una rica empanada de carne.

“Es mi trabajo y ahora estoy trabajando con mis hijas, mis nietos y doy gracias a Dios y a la Virgen. Estoy muy agradecida con mi clientela hay mucha gente que conozco desde jovencitos” nos relató.

Lucy inició desde muy joven el arte de las empanadas gracias a la enseñanza de una empanadera mucho mayor que ella. “Aprendí a trabajar con una señora que vendía empanadas, después trabaje con mi madre hasta que murió en el ´89 y ahora estoy con mis hijas” añadió.

Mientras veíamos llegar a muchos salteños por el puesto, la gran pregunta fue ¿Cuál es el secreto de una buena empanada salteña?

“A la empanada no hay que hacerle faltar los condimentos” respondió la mujer a InformateSalta. Además añadió que no lleva ni pasas de uva ni aceitunas. “Siempre tiene que tener pimienta, cebolla verde, comino… este no hay que hacerlo sentir” contó.

En cuanto a la masa, que siempre es clave en una buena empanada, indicó que lo mejor es prepararla de manera casera, “salen muy ricas”…