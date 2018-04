Salta buscará mantener la unificación de las elecciones 2019

El Ministro de Gobierno, Marcelo López Arias, señaló que en el Ejecutivo no ven motivos para desdoblar los comicios provinciales y nacionales en fechas distintas. Dialogarán con los sectores políticos para conseguir consenso.

Aunque falta para que los salteños vayamos a las urnas, desde el Gobierno Provincial ya están trabajando para que los comicios del próximo año mantengan la unificación de las elecciones provinciales y nacionales, sin necesidad de desdoblar las fechas en días distintos.

En diálogo con FM Profesional el ministro de Gobierno, Marcelo López Arias, se refirió al tema. “En principio, la idea que tenemos en el gobierno, salvo que hayan otras propuestas de otras fuerzas políticas, es no volver a someter al desgaste de la multitud en las elecciones”, señaló.

Del mismo modo, recalcó que este desgaste se produce tanto en lo humano con lo presupuestario. En vista de esto, “hasta ahora no hay nada que nos haga pensar que tengamos elecciones separadas de las elecciones nacionales”, aseveró.

Así destacó que esta cuestión “hay que conversarla con los demás sectores políticos, en estas cosas nunca queremos tomar decisiones unilaterales, sino siempre consensuar con los demás”. Por lo tanto, el diálogo comenzará cuanto antes para plantear esta posición y escuchar razones que opinen lo contrario.

Finalmente, López Arias señaló que no es tiempo de plantear nombres o candidatos, dado lo apresurado que sería una postulación antes de tiempo. “Todavía no hablamos de candidaturas, no pongamos el carro delante del caballo”, concluyó.