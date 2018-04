Sufrió un accidente laboral, recibió el alta pero no lo dejan volver a trabajar

Se trata de Daniel Rueda, empleado de la empresa Salvador Marinaro, quien luego de la licencia se presentó a la planta donde no se le permitió el ingreso. “Me dicen que no hay un lugar para mí,” indicó.

Un clima de mucha tensión se vivió esta mañana cuando empleados de la empresa Salvador Marinaro decidieron parar la producción en solidaridad con un compañero que sufrió un accidente laboral y al volver a trabajar no se le permitió el ingreso.

Daniel Rueda, el damnificado, explicó a Canal 11 que se encontraba con carpeta médica por una hernia de disco y luego de recibir el alta se presentó a trabajar el jueves pero no lo dejaron entrar.

“La ART hizo un informe que yo no puedo hacer mucho esfuerzo físico y ellos me tienen que reubicar y la empresa dice que no hay lugar de trabajo para mí. Pero yo ya tengo el alta médica, yo tengo que presentarme a trabajar,” explicó.

En este sentido, agradeció el apoyo de sus compañeros a su situación y aseguró que se mantendrán afuera de la planta hasta tanto se solucione el problema.