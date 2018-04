Escándalo en el Congreso por el “papelito” de Caputo

La sesión en la que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, expuso ante la comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda terminó a los gritos, luego de que la diputada kirchnerista Gabriela Cerruti mostrara un papel que supuestamente le envió el funcionario, pidiéndole que no sea "tan mala".

"Caputo manda a su secretario, me hace señas y me señala que agarre el papelito, que dice: 'Mis hijas tienen 11 y 13 años, no seas tan mala', con una carita dibujada. Soy una diputada, no puede mandarme un papelito en el medio de la sesión pidiéndome que no sea tan mala", fustigó la legisladora.

"No sé quién es, no lo conozco, es un funcionario público. Estaba mintiendo desde el primer momento, así es como se manejan. O es una amenaza, o una banalización. Es machista, es tilingo, es misógino. Es todo eso", agregó.

La ex periodista dijo además que "no tiene la menor idea" de por qué Caputo le envió el papel, aunque sostuvo que pudo haber sido porque ella escribió "libros sobre ellos" y tiene "información" sobre varios integrantes del Gobierno.

Por su parte, el presidente de la bancada del Frente para la Victoria en Diputados, Agustín Rossi, fue más allá en su crítica y afirmó que lo que "lo de Caputo de hoy merece que se vaya del Gobierno" porque su actitud hacia Cerruti fue "misógina, machista, descalificatoria".

"No puede un ministro tratar así a una diputada. Estamos en este país donde la lucha de las mujeres es un emblema de todos. Estamos en este país donde venimos del 8M, en donde se repudia la violencia de género. Y este es un mensaje claramente misógino y machista", aseveró.

Por último, advirtió que Caputo se fue de la reunión que se realizaba en el Salón de las Provincias del Senado cuando aún quedaban varias preguntas de distintos legisladores: "Vino, no respondió lo que tenía que responder, agredió a una diputada y se escapó. Cuando vio que ya no podía responder más, se levantó y se fue".