Grande defendió su postura: “No se puede modificar la constitución por un fallo judicial”

Tras las versiones que indican que el diputado nacional por Cambiemos, Martín Grande, no apoya la inmovilidad de jueces en Salta por cuestiones electorales, en diálogo con InformateSalta, sostuvo: “Lo que hay que dejar muy en claro que Martín Grande no busca ninguna candidatura, soy diputado nacional”.

Seguidamente, Grande manifestó que no se puede modificar la constitución por un fallo judicial. “Eso es absolutamente ilógico, no existe una modificación, en el país, de constitución por un fallo judicial salvo que la constitución en particular este violando tratados internacionales”.

De esta manera, desestimó que el fallo de un tribunal ad hoc pueda lograr una modificación constitucional. “Bajo ningún concepto un tribunal ad hoc puede modificar la constitución. Tampoco una posible modificatoria de la constitución serviría para los actuales miembros de la Corte porque las modificaciones no son hacia atrás son hacia adelante…” añadió.







Además, el diputado nacional por Cambiemos aclaró que los actuales miembros de la Corte de Salta fueron nombrados bajo el régimen que les indica 6 años de mandato por lo tanto de haber una modificación no debería abarcarlos a ellos. “Bajo ningún concepto es valedero” indicó Martín Grande.

A esto sumó que existe numerosa jurisprudencia y una buena cantidad de juristas que están en contra de esta modificación constitucional a través de un fallo judicial. “Les va a costar encontrar los jueces que hagan esto porque después los jueces deberán hacerse cargo de esta brutalidad” sostuvo.

A pesar de la fuerte crítica, Martín Grande afirmó que es el principal defensor de la inmovilidad de los jueces pero que cuestiona las formas. “Desde el principio de los tiempos, siempre dije que los jueces no podían estar 6 años, menos en un lugar donde un gobernador se queda 12 años. Pero de todas formas, no es la forma, nosotros entendemos que esto no puede ser…” agregó a InformateSalta.

Finalmente, coincidió que hay que reformar la constitución, dar la inmovilidad pero no dejar a los jueces de por vida, de lo contrario, volvería a darse el caso Fayt. “La legislación moderna indica que los jueces deben estar un plazo determinado y deben tener en la propia constitución la edad en que se deben jubilar. Se debe haber una serie de cosas bien pensadas para que vaya todo bien. Esto se merece un debate mucho más grande que un mero fallo de un tribunal ad hoc que es totalmente inválido” concluyó.