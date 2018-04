En Jujuy, Morales abrió el período de sesiones ordinarias

Si bien la Constitución de Jujuy prevé el 1º de abril como el día asignado para la apertura de sesiones, los legisladores impulsaron que sea el 4 de abril a las 19, teniendo en cuenta los feriados de Semana Santa.

“Vengo a ratificar el rumbo de la paz y la cultura del esfuerzo. La lucha contra la pobreza y el trabajo serán las directrices del gobierno”.

En un discurso que duró más de dos horas, el gobernador tocó diferentes temas políticos, económicos y sociales.

"Quiero felicitar a las fuerzas políticas por el desempeño electoral", fue una de las primeras frases que dijo Gerardo Morales en la apertura de las sesiones legislativas de este año. Y ahí mismo, sin demasiada introducción, comenzó a enumerar las leyes promulgadas en el último tiempo, los logros visibles para la provincia y los proyectos en puerta. "Vengo a ratificar la paz y la cultura del esfuerzo", dijo. Y dio inicio a un discurso sin fisuras, cargado de logros de su gestión y desafíos.

Justicia

Con orgullo, nombró el nuevo centro judicial de Libertador. También los avances en los juzgados, que ahora tienen especial atención a las víctimas de violencia de género. Y arremetió: "estoy esperando el proyecto de la nueva ciudad Judicial, que estará pronto". También habló de una convocatoria para impulsar a una reforma procesal penal.

Pobreza

Días atrás Macri anunció que las cifras de pobreza en todo el país bajaron. Morales dijo que en Jujuy el índice también cayó, y hoy marca un 24,2%. No faltaron sus palabras sobre el compromiso y gestión para seguir reduciendo el número de pobres y de indigentes. "Queremos asegurarle trabajo a todos, porque ese es el camino para salir de la pobreza". "La única manera de combatir la pobreza es con trabajo".







Economía y empleo

"Jujuy marca un crecimiento de manera ininterrumpida desde hace 12 meses. Hemos crecido más que la media nacional", afirmó. Y el recinto aplaudió. Resaltó el impulso de las exportaciones jujeñas al mundo y el incremento en el número de empleos. "Tenemos 4 mil empleos formales más, y esto tiene que ver con el cambio que decidimos llevar adelante en Jujuy, sobre todo en el tabaco, la caña de azúcar y, sin plan estratégico, en el turismo".

Matriz productiva: azúcar, tabaco, minería y litio

Morales destacó el fuerte impulso que tiene la producción en Jujuy. Y no sólo hizo referencia a los megaproyectos, como Cauchari, sino también a pequeños emprendimientos. "Somos un gobierno con los pies en la tierra, y tratamos de estar en todo", dijo. En ese sentido enumeró, uno a uno, los sectores que ya están en marcha.

Empezó por la buena noticia del día: la venta, luego de idas y vueltas, del ingenio La Esperanza. "Durante 20 años no hubo coraje para tratar el tema", dijo. Y no dudó en destacar dos aspectos fundamentales: la salida de la quiebra de un sector vital para la economía regional y "el proceso licitatorio transparente, que no dejó a ningún trabajador afuera". Como reflexión final de este tema, invitó a debatir sobre la producción y precio del bioetanol y los impuestos a las bebidas con azúcar, temas que hoy preocupan a los responsables del sector.

Le siguió el análisis tabacalero. Con conclusiones optimistas, aclaró que su gestión apoya al sector y que la producción sigue en alta. "Estamos presentes, estamos comprometidos, Jujuy tiene potencial y nosotros hemos logrado cambiar la cultura del ocio y la violencia por la del trabajo y el esfuerzo".

Respecto a la minería, recordó que su gestión volvió a Pirquitas a ordenar "lo que habían dejado".

Otra perla en este análisis fue la explotación del litio. "Cambia el mundo, cambia el uso de la energía. Crecen los desarrollos de energías renovables y el litio es un actor central". Con buenos ojos, detalló el trabajo de dos firmas que ya están invirtiendo en Jujuy y que prometen retornos a gran escala. "En 5 años Jujuy producirá 100 mil toneladas de Litio". "Vamos a tener un rol importantísimo en la producción de sales en el mundo".

Y llegó el turno de analizar la inversión china en Jujuy. "A los que plantean que Cauchari es un proyecto faraónico, les digo: vamos a tener, muy a pesar de los que no quieren, una planta enorme. El proyecto anda muy bien, aunque algunos quieran que ande mal". La planta quedaría terminada en noviembre de este año. Y se ocupó de calmar a quienes temen por el crédito que pidió la provincia para poder costear esta producción. "Es la primera vez que Jujuy sale a colocar un bono verde. Y a los que se preocupan por cómo vamos a pagarlo, les digo: Jujuy va a ganar 300 millones de dólares de piso en los próximos años. Hicimos bien en buscar empresas chinas, y que vengan todas las empresas del mundo las que quieran".

"Jujuy tiene un gran potencial en litio y energía renovable. Y detrás de esto hay una política pública. Estos cambios llegan porque se respira paz y el cumplimiento de la ley en Jujuy"

También nombró proyectos en El Pongo, una fábrica de termotanques solares, la producción de megabatios en La Quiaca y otros lanzamientos con fuerte empeño en la energía solar. "Vamos a generar 24 horas de energía para nuestra puna", y destacó el trabajo junto a Ejesa.

Morales no se olvidó de los pequeños viñedos en el norte y de la faena. Prometió apoyo a ambos sectores y destacó el esfuerzo con el que se imponen día a día.

"Tenemos tanto para hacer en Jujuy. No tenemos techo, siempre y cuando tengamos actitudes de paz y convivencia, lejos de la violencia"

El apoyo a los pequeños emprendedores

"Para los que dicen que soñamos, sí soñamos. Y tenemos futuro". Morales repitió el apoyo de su gestión a los emprendedores, como sostén del progreso. "Si no alentamos a los emprendedores, estamos perdidos".

Zonas francas

"Gracias legisladores por acompañarnos, y a los que no, también les agradezco", dijo en referencia a las adhesiones y a las críticas que recibió el proyecto de zonas francas para Perico y La Quiaca. Destacó el trabajo del vicegobernador Carlos Haquim y del diputado Guillermo Snopek.

Turismo

Con gran satisfacción, contó que el último fin de semana largo -como muchos otros en el último tiempo- fue un éxito. Y pidió a todos seguir trabajando para los turistas, dada las ganancias que deja para toda la provincia. Y no sólo hizo hincapié en el turismo en la Quebrada: pidió ayudar al intendente Raúl Jorge para lograr que la capital se convierta también en un punto estratégico. Prometió el centro cultural Lola Mora, el resguardo de sus estatuas y el arreglo de las réplicas -de manera contundente las tildó como "un desastre"- y la multiplicación de hoteles en la ciudad. Incluso habló de un convenio con Airbnb. Y siguió con la enumeración de logros: la llegada de las low cost a la provincia y la frecuencia de vuelos entre Jujuy y el resto del país.

"Logramos por primera vez algo único: un fallo para que dejen de usar paisajes de Jujuy para promocionar otros lugares del país". Y dijo: "lo hizo Salta especialmente, y por fin van a parar de hacerlo y resarcirnos".

Y para terminar con las buenas nuevas del sector, otra vez les habló a los excépticos: "Vamos a tener un tren turístico. Vamos a llegar, como sea, a mediados del año que viene, a Tilcara. Y ojalá lleguemos a La Quiaca. Ya tenemos los rieles y los durmientes".

Educación

Primero, les habló a los docentes y asumió que la propuesta del Gobierno en las partitarias no es suficiente. Luego, criticó el uso político de los alumnos en la Hellen Keller y en los CEIJA.

"Sé que es injusto el aumento del 5%, pero es lo que podemos y no será el único", reconoció. Y prometió: "habrá otros dos aumentos en lo largo del año". Y agradeció a todos los docentes la voluntad de enseñar en todos los puntos de la provincia.

Respecto al conflicto en la Hellen Keller, lamentó que los padres y alumnos "estén siendo usados políticamente". Planteó el debate de la integración y apeló al diálogo. "Les pido a los padres que manden a los chicos a la escuela". Y le pidió al juez del caso que vaya a la escuela y vea cómo están los alumnos, en clara alusión a la posibilidad de convivencia en un mismo edificio tanto para los alumnos de la Hellen Keller como de la Tito Guerra.

"Obvio que vamos a cerrar los CEIJA con irregularidades. No vamos a bancar el curro". Y aclaró que quedarán 18 CEIJAS abiertos. Otra vez, habló de infiltraciones políticas en el medio "que han hecho negocio con la educación".

Salud

Otro de los ejes cargado de noticias. En clara referencia al plan de reforma en Salud, hizo fuerte hincapié en "poner a los médicos al servicio de la gente", en la descentralización de los hospitales y la llegada a los barrios, en la red de atención que al fin llega al interior y en otros detalles de servicios médicos que antes no estaban en funcionamiento.

Y claro, habló de la polémica por la atención a extranjeros en los hospitales jujeños. "Lamento que se haya puesto en debate eso, pero debíamos hablarlo. No quise ofender a los hermanos bolivianos"

Otra vez cargó contra los detractores: "¿Cómo creen que un gobierno va a plantearse cerrar un hospital? por favor, con la salud no".

Compromiso y cambio

"Jujuy es una de las provincias más ricas de la Argentina. Lo digo sabiendo que aún hay muchas cosas por resolver".

Hacia el final, el gobernador dijo que como gobierno siempre pueden caerse proyectos. "En el día a día es así, algunas cosas se caen, pero estamos comprometidos y hay un cambio en Jujuy". Una vez más, repitió el compromiso con la paz, con el trabajo y el esfuerzo.

Incidentes y violencia

Sabiendo que había movilización de organizaciones gremiales y de la izquierda, la Policía de Jujuy montó un operativo y vallado para evitar inconvenientes, ya que por otro lado, una multitud de jujeños y simpatizantes del oficialismo provincial también se hizo presente para apoyar el rumbo del gobierno.

Sin embargo, en un momento, los manifestantes enfrentaron a la Policía y pretendieron forzar las vallas.

Aparentemente una bomba de estruendo habría iniciado el conflicto que dejó al menos tres heridos que fueron trasladados al hospital Pablo Soria.

También hubo un intento de romper una valla de seguridad que había colocado la policía de la provincia en las inmediaciones de la Casa de Piedra.

Con el paso de los minutos, la situación se controló ya que intervinieron los diputados provinciales pidiendo tranquilidad para esta jornada en los momentos previos al discurso del gobernador.