Estafa: Encargó souvenirs por Facebook y mirá lo que recibió

Facebook es terreno propicio para casi todo: recuerdos, instantáneas con amigos, debates políticos, declaraciones de amor, fotos de mascotas y hasta compra venta de objetos.

Una mujer utilizó la red social para buscar souvenirs de unicornios y, aunque dio con la persona indicada, el resultado estuvo lejos de ser el esperado.

La viralización de esta anécdota se dio a partir de un tuit publicado por la usuaria @AzulQuintans, quien se topó con la publicación en forma de escrache de Anto Paganetti y no dudó en compartirla en la red.

Resulta que Anto le encargó estos souvenirs a la usuaria Vanessa Luycris Brito pero cuando llegaron a su casa no se parecían en nada a los que figuraban como modelo. “Quiero escrachar a esta chica que me hizo estos souvenirs. Por suerte encargué sesis nada másque me costaron $90”, explicó Anto.

Según relató, ella no estaba en su casa para recibirlos cuando Vanessa, demora mediante, finalmente se los llevó. “Ella me mostró un modelo y me apareció con otra cosa, los ojos pintados con lapicera y mal pintados, como para zafar. Mal pegada la goma eva, un desastre”, se quejó Anto y compartió los souvenirs:

“Estaba por ir hasta su casa a buscar mi plata pero sé que todo vuelve“, agregó.

Mirá las fotos: