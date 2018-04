Elecciones a gobernador: “No tengo ni voy a tener ningún candidato”

Esta mañana, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, confirmó que el año que viene, Salta tendrá elecciones unificadas. “A pesar de tener sistema diferentes, unificamos las elecciones para ahórrale conflicto a la gente. Me parece que está bien ese sistema, lo otro es especular vamos a la facilidad de la gente y a gastar menos plata” indicó durante una entrevista en Multivisión.

Además, ante la consulta si algún candidato a gobernador tendrá su bendición, aseguró: “no tengo ni voy a tener ningún candidato a gobernador”. Justificó su posición indicando que llegó a Salta para trabajar por una provincia más democrática y bajo esta premisa es que se instaló el voto electrónico, el sistema de financiamiento de pauta para todos los partidos, etc. “Yo quiero dejar instituciones fuertes, firmes, una provincia andando… eso creo que es el mejor legado” agregó.

En sintonía, Urtubey aclaró ser gobernador no es producto del merecimiento de nadie, “quién es gobernador, lo será porque la gente elija (…) pretender llegar a un cargo por merecimiento es creer que un cargo público es un premio. No estoy de acuerdo con eso, un cargo público es una enorme responsabilidad, no me dieron un premio sino que la creyeron que por mi preparación yo podía hacer tal cosa y por suerte fue así” dijo.

Finalmente, destacó que Salta tiene un montón de dirigentes que pueden ocupar el cargo de gobernador. Serán las PASO las que establezcan quiénes serán los candidatos.