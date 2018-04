El dolor de una madre: “Te odio, te deseo el infierno hijo de p…”

Sumida en el dolor, Angélica Jorge, la mamá de Verónica, la joven de 19 años que “Chirete” Herrera mató durante una visita en la cárcel de Metán, interrumpió los alegatos del fiscal Pablo Rivero y comenzó a insultar al asesino de su hija.

“Maldito desgraciado, mataste a mi hija. Este hijo de p… le c… mi vida a mí y a mis nietos. Te odio, te deseo el infierno hijo de p…,” fueron algunas de las frases que infirió mientras policías en la sala intentaban calmarla.

Minutos después, cuando logró tranquilizarse, explicó a Somos Salta que su reacción fue al ver como guardiacárceles del penal de Villas Las Rosas están sentados en el banquillo de los acusados por el femicidio de Andrea Neri mientras que los efectivos presentes durante el homicidio de su hija gozan de plena libertad.

“Ellos están por condenar a los guardiacárceles de acá y los de allá no me dejaron ver a mi hija. Mi hija estaba en el suelo y estaba viva, no me dejaron hacerme los primeros auxilios, no había un enfermero, ni un médico. Nunca esperé nada de este juicio, esperaba justicia para los guardiacárceles que no le dieron los primeros auxilios a mi hija,” expresó la mujer.