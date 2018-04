Para los pequeños comercios, aplicar el posnet, traerá dificultades

Insalta.info/ Desde el domingo 1 de abril la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso en vigencia la norma que obliga a todos los contribuyentes que realicen operaciones habituales con consumidores finales a recibir tarjetas de débito como medio de pago.

En diálogo con IN Salta, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta, Rubén Barrios, manifestó que “la medida es de difícil adaptación porque no están dadas las condiciones para su implementación”.

El referente explicó que en algunas zonas de la provincia la conectividad es mala o directamente nula. Por otro lado señaló la cuestión de los costos ya que si bien el posnet es gratuito por dos años, los obliga a ingresar al sistema formal, situación que los bancos aprovechan para cobrar tasas abusivas”, anticipó.

Desde la AFIP se informó que habrá multas que van desde los 300 a los 300.000 pesos para quienes incumplan con dicha normativa.

En esta línea, Barrios reclamó: “Tengo entendido que AFIP va a mandar a los inspectores pero no a sancionar si no a educar, a concientizar sobre la necesidad de poner el posnet. Trascendió que no sólo van a informar. Van a intimar, pero no va a haber una sanción en primera instancia. Seguramente volverán más adelante y si no lo han implementado, se va a concretar la sanción”.

El dirigente consideró que no todos los comerciantes están informados sobre esta normativa, sobre todos los pequeños comerciantes. “Generalmente los funcionarios dicen: ´Acabamos de sacar una resolución y la tiene que conocer todo el mundo’. Pero no es así, en general el comerciante de un negocio chico en un barrio está totalmente desinformado, no le ha llegado ninguna notificación”.

Considerando esta situación Barrios recordó que “todos los comercios de la Cámara están adheridos al posnet. Quienes tendrán problemas son los pequeños comerciantes. Es importante la medida, todos nos ponemos contentos cuando dicen que hay que formalizar la economía. Pero para eso tienen que estar dadas las condiciones. No se trata de asfixiar a los comercios chicos”.

Rubén Barrios planteó que la obligatoriedad de los posnet provocará pérdidas en los comercios chicos por su elevado costo. “El posnet tiene un precio aproximado de 600 pesos más IVA. Es un costo elevado. Los dos primeros años es gratuito totalmente, pero también está el costo de los aranceles, lo que cuesta operar con estos sistemas de tarjetas, ya sea de débito o de crédito, que a mucho les afecta tremendamente, por no decir que les licua totalmente el margen de ganancias cuando un comercio es muy chico. El cigarrillo por ejemplo, tiene un margen del 3% o 2% y resulta que vender con tarjeta de crédito sale un 2,35%, vender con tarjeta de débito sale un 1,2% y francamente cuando vamos a los demás costos realmente se entra en pérdida. Son cosas que hay que rever”.

“Esto es muy beneficioso para la formalización de la economía, pero estoy en contra de que sea una imposición sin brindar las facilidades y las herramientas necesarias” concluyó Barrios.