Abrió la panadería para recibir las facturas y en su vereda impactó un Fiat 600

Ocurrió esta madrugada cerca de las 5.40 en la calle San Juan al 300. No hubo que lamentar ni heridos ni víctimas.

El Tribuno/ Asustados y asombrados. Así se encontraban los propietarios de una panadería ubicada en la calle San Juan al 300. Todavía en estado de “shock” observaban atónitos cómo un Fian 600 había terminado casi ingresando al lugar por la puerta principal. “Todavía no sabemos cómo ocurrió. Al parecer el conductor perdió el control del vehículo, se subió a la vereda, y chocó contra este negocios”, contó uno de los oficiales que habían llegado al lugar por el accidente de tránsito.

El conductor, según lo informado por los oficiales, no tuvo ningún tipo de lesión ni herida y se encontraba en perfecto estado de salud, aunque algo aturdido todavía por el accidente vial que acababa de protagonizar.

“Todavía no pudimos hablar bien con él, pero según nos dijo perdió el control de su auto”, indicó el agente, los escalones con los cuales cuenta el ingreso al negocio hizo que el automóvil no ingresara en forma abrupta por la puerta de entrada. "Menos mal que a esta hora la calle es tranquila, no hay gente caminando por la vereda, pero pudo haber sido una tragedia. Fue un accidente con suerte el que tuvo este muchacho", señaló un testigo ocasional.

Otra de las hipótesis posible es considerar que el conductor de Fian 600 haya estado alcoholizado, se quedó dormido, se subió a la vereda y chocó. Esto recién quedará descartado cuando se le realice el test de alcoholemia.

También los oficiales hablaban de la posibilidad de una falla mecánica en el Fiat 600, aunque a simple vista, el automóvil estaba en perfectas condiciones y bien conservado por el dueño. Claro que ahora deberá no sólo pagar el arreglo de su auto, sino también los de la panadería.