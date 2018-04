"Hay que sacrificar los cargos, no las convicciones"

Ámbito.com/ El ex legislador radical Ricardo Alfonsín volvió a la carga contra la cúpula de la Unión Cívica Radical (UCR) e instó a sus autoridades a debatir sus diferencias dentro de la alianza de Gobierno. Además, exigió "una declaración de mi partido y de todas las fuerzas democráticas del Parlamento para reprobar" la crítica situación institucional que atraviesa Brasil.

El dirigente radical renovó sus críticas a la mesa directiva de su programa y le reclamó "ser fiel a sus ideas": "Yo no critico al PRO, porque yo no puedo criticar a nadie que hace lo que cree que es mejor para el país, yo critico a mi partido, que avala cosas que por lo menos hasta el 2015 creíamos que no debíamos avalar. Y aunque el presidente de mi partido hoy diga que no es así, sabe que no dice la verdad", se quejó.

En declaraciones a Radio Estación Sur 91.7, Alfonsín dijo que le gustaría que en la UCR se pusiera "el mismo énfasis, la misma pasión que ponemos para pelear lugares en las listas, para discutir ideas, para discutir programas o propuestas. Porque además de una herramienta electoral, además de una institución a partir de la cual se puede acceder a cargos políticos, somos un conjunto de ideas, y la Unión Cívica Radical debe ser fiel a sus ideas, y estamos en el Gobierno para decir cosas radicales, no cosas ajenas a nuestro ideario".

Si bien aclaró que "la nueva conducción recién acaba de asumir", Alfonsín sostuvo que "la anterior no era representativa de las ideas del partido. Yo dije que nunca vi una conducción de la Unión Cívica Radical tan divorciada, tan alejada de su ideario, de sus bases, como la que existió hasta diciembre". "Espero que el nuevo presidente o el nuevo comité actúe con más autonomía y siendo más fiel a sus convicciones, porque si hay contradicción entre las convicciones y la posibilidad de acceder a cargos, tienen que sacrificarse los cargos, no las convicciones", enfatizó.

Consultado acerca de la condena al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, respondió que "es muy peligroso lo que está ocurriendo en Brasil. Por lo menos deberían preocuparnos las declaraciones del jefe del Ejército de Brasil, cuando le exige a la Justicia que falle en determinada dirección, porque en el fondo es eso lo que hace. El que no comprenda la anomalía que representa una posición de esta naturaleza por parte del Ejército, no entiende bien lo que ha pasado en la historia de los países latinoamericanos".

"Por eso yo reclamo de parte de mi partido y de todas las fuerzas democráticas una declaración en este sentido y por parte del Parlamento. Para que se afirme en nuestros países las convicciones democráticas y para que quede claro que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir con el rol que está previsto en la Constitución Nacional", reclamó.

El hijo del ex presidente afirmó que "todas las fuerzas políticas del Congreso deberían expresarse" y cuestionó la falta de posicionamiento de su partido: "Yo lo hice, pero no tiene la misma repercusión que si lo hubiese hecho la Unión Cívica Radical, pero bueno, así están las cosas en nuestro país. Tanto que nos costó a nosotros ponerle límites al militarismo, como para que ahora aceptemos con tanta ingenuidad una declaración de esta naturaleza. Espero que los ciudadanos tengan mayor sensibilidad frente al problema", reprochó.