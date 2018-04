Urtubey: “Hemos llegado a un 86% en la cobertura de salas de 4 años”

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey inauguró la sala de Nivel Inicial N° 4.725 Pinturitas, en villa Estela. El nuevo espacio, ubicado en Francisco Arias 1550, tiene hall de acceso, área de gobierno, cinco salas con sanitarios, S.U.M., cocina y depósito, grupos sanitarios, galería y patio de formación con juegos infantiles.

Para su construcción se invirtieron más de 9 millones de pesos. Se trata de una obra de más de 600 metros cuadrados de superficie.

“Estamos invirtiendo de 252 millones de pesos para este tipo de cosas, hemos llegado un 86% la cobertura en salas de 4 años, estábamos en menos del 30%. Es vital que sigamos invirtiendo, ya la propuesta a nivel nacional es avanzar en sala de 3 pero primero queremos cumplir con la de 4” indicó el primer mandatario a los medios presentes.







Por otra parte, Urtubey confirmó que se reunirá con el presidente de Juntas de Cortes del país, Rafael Gutiérrez. Se espera que el magistrado le presente el documento con el que los jueces de todo el país adhieren al pedido de inamovilidad para la Corte de Justicia de Salta.

“Yo tengo mi opinión formada respecto a esto e incluso el año pasado mande un proyecto a la Legislatura sobre la auto limitación en la designación de jueces; como fue mal interpretado por la oposición planteando como que lo yo quería era que se queden los jueces, retiré el proyecto porque no me quiero sumar a polémicas” aseguró el gobernador.

Además aclaró que no es de su competencia resolver esta situación. “Fue la Corte Suprema de Justicia la que falló y ésta se la mando a la provincia para que la justicia provincial sea la que resuelva, habría que ver que resuelven los jueces. Yo no puedo opinar sobre la organización interna de los fallos porque sería inmiscuirse en donde no me compete” finalizó.