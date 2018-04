A sus 55 años, la UCASAL apuesta a expandirse al exterior

Medio siglo no es nada, al contrario, es el comienzo de una larga y fructífera historia. Así lo piensan en la Universidad Católica de Salta, la cual acaba de celebrar los 55 años desde su fundación.

En el marco del aniversario, InformateSalta dialogó con el rector de la casa de altos estudios, Ing. Rodolfo Gallo Cornejo, se mostró contento ante los avances logrados en todo este tiempo. “A más de medio siglo, nos permitimos pararnos a ver el futuro de la universidad, celebramos 55 años (lo cual) es un hito muy importante”, aseveró.

De cara al futuro, Gallo Cornejo puntualizó las metas pensadas a futuro, sintetizadas en cinco puntos pensando a qué se enfrenta la universidad: “Permanente compromiso para aumentar la oferta académica y su excelencia; ser referentes en educación superior católica; mejorar nuestra infraestructura; un plan tecnológico a cinco años; aumentar nuestro trabajo en cooperación internacional”.





En cuanto a la infraestructura y tecnología, la UCASAL quiere renovar al 100% su software y su hardware, mientras que la Cooperación “será una prioridad, asociándonos con universidades que comparten valores y series, para dar pasos más grandes a corto plazo”.

Uno de los logros que más enorgullece a la Universidad es la educación a distancia, con más de 100 puntos de presencia con el país, superando la meta de los fundadores de abocarse sólo a lo regional. “El desafío será salir con el sistema afuera del país, estamos trabajando con Chile, Bolivia, Paraguay, Colombia posiblemente, y no sólo en carreras sino con tecnología”.

Finalmente, el rector reconoció que la UCASAL no es ajena a la realidad del país. “El contexto macroeconómico no nos ha favorecido claramente, estamos haciendo un esfuerzo grande, hemos tenido el doble de pedido de becas y necesitamos ayuda para el factor económico no sea algo, para que nadie se quede sin estudiar en la Universidad”, recalcó.