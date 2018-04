Flor y Juan, una historia turbulenta que se convirtió en un "infierno"

La historia de Flor y Juan se conoció en noviembre del año pasado, cuando la joven harta del acoso inescrupuloso de este joven llamado Juan decidió hacer público el hostigamiento. En respuesta a esto, el joven sostuvo que él no tenía vinculación con estas supuestas denuncias.

Cinco meses después que InformateSalta diera a conocer esta turbulenta historia, la misma continuó en la justicia al punto que hoy Flor se encuentra con consigna policial y este joven debe cumplir con una orden de restricción.

Si bien en la primera publicación Flor manifestó que no conocía a este chico, con el paso del tiempo terminó admitiendo que habían mantenido una breve relación pero por vergüenza no quiso hacerlo público. “Fue muy corto, le vi malas actitudes, cosas que no me gustaban y como cualquier pareja lo termine…” indicó a InformateSalta.

“Cada madrugada me reventaba latas contra la ventana me hacía saltar del susto porque yo estaba durmiendo. Llamaba la policía y lo sacaban pero se iba a dar vuelta a la manzana y volvía” manifestó.









Aunque pudiera pensarse que debido a la intervención de la justicia, el acoso cesaría, testigos y ella misma sostiene que empeoró. “Continúa llamando a mi teléfono de mi casa, yo ya no atiendo el teléfono. Creo Facebook falsos míos donde me vendía como prostituta con mis fotos y se conectaba a chats de internet donde pasaba mis datos como mi dirección, mi documento, mi celular y al otro día me despertaba con el celular con cualquier cantidad de mensajes de hombres” agregó.

Flor incluso contó que llegó a amenazarla de muerte a ella y a su abuelo. “Tiene orden de restricción pero a cada lugar que iba siempre lo veía o me seguía llamando a pesar de tener esa orden se burlaba y me decía qué le podían hacer los policías a él, sólo un simple tirón de orejas y listo” expresó la joven, al tiempo que asegura que el acoso también lo realiza a través de Facebook falsos donde aprovecha para enviarle fotografías obscenas y constantes agravios.







Incluso dijo que Juan estuvo detenido por un poco más de un mes en la Alcaidía General por amenazas a un tercero y que mientras se encontraba privado de su libertad no habría cesado con las llamadas acosadoras.

Luego de Juan salir en libertad, la joven aseguró que continúa viviendo un infierno. “Ya no sé a quién acudir siento que nadie me escucha como si mi tema fuera algo mínimo y realmente a mí no me dejar vivir tranquila estoy desesperada” dijo.