Inamovilidad de Jueces: “Es una actitud golpista para garantizar impunidad”

El legislador sostuvo que es “gravísima” la situación en la que “nos ha colocado la Asociación de Jueces y el presidente de la Corte de Justicia”. Calificó que las pretensiones de modificar la Constitución, en su artículo 156 vigente desde el año 1929, como una actitud golpista.

“Este sistema de estabilidad de los jueces lo tenemos desde el año 1929. Los jueces que hoy mienten a sabiendas, diciendo que no hay independencia del Poder Judicial si no hay inamovilidad absoluta y esto es mentira, ellos saben que mienten. Hemos visto que en el caso de la Constitución Nacional y en el caso de la Corte suprema de Justicia de la Nación, no hay independencia del Poder Judicial con inamovilidad absoluta”, expresó en FM Pacífico.

Chibán recordó el caos de la corte con mayoría automática, en el gobierno de Carlos Menem: “Esos jueces tenían inamovilidad absoluta y no tenían nada de independientes, eran tan vasallos como muchos de los jueces que hoy pretenden reformar la Constitución mediante una sentencia judicial”.







El diputado manifestó que la independencia del Poder Judicial pasa por la honestidad de los jueces, más allá de su movilidad. “Los argentinos somos campeones del mundo para violar normas. Podemos tener las mejores normas del mundo pero cuando no las queremos cumplir no la cumplimos”, dijo.

El dirigente de la UCR sostuvo: “Este sistema que tenemos en la provincia de que cada seis años los jueces de la Corte tienen que renovar su acuerdo ante el Senado, no es únicamente de Salta, es de muchos países y muchos Estados Provinciales, y sin embargo tienen jueces independientes. Salta no tiene jueces independientes. Los jueces, en lugar de estarse preocupándose por sus propios intereses de velar por sus cargos, tendrían que estarse preocupando por dictar sentencias en los juicios por corrupción, por los delitos más aberrantes que en Salta quedan absolutamente impunes”.

El legislador opinó que es “terrible” que los jueces se muevan como un gremio o corporación. “Se quieren llevar puesta la Constitución de la Provincia y la soberanía popular. Esto no se ha visto nunca en la historia del país, que unos jueces traten de modificar la Constitución en su propio provecho”.

Finalmente Chibán manifestó que no le caben dudas que ante el cambio de un gobierno, “estos jueces intentan consolidar sus mandatos. Esto no es gratis, esta actitud se condice para garantizar impunidad y la impunidad está siempre vinculada a la corrupción”.