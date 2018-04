Para el arquero Albo, “lo único importante es ganar”

Tras dejar en el camino a Desamparados de San Juan, el arquero Mauro Leguiza, una de las máximas figuras de Gimnasio y Tiro, en diálogo con InformateSalta, no ocultó su felicidad tras haber pasado de ronda y aseguró que no se siente un héroe por los penales atajados.

Con la humildad que lo caracteriza, el portero se quitó méritos, y celebró el trabajo de todo el equipo. “Sinceramente me siento contento por la victoria, por el partido que sacamos adelante y pasar de fase. No sé si me siento un héroe. Me tocó ayudar a mis compañeros y gracias a Dios lo pude hacer y estoy contento por eso”, dijo.

Sobre la victoria en San Juan, aseguró que los fortaleció como equipo. “En lo que va lo del año y del torneo fuimos un grupo irregular, que ha pasado por muchas facetas. Pero esta victoria nos subió mucho en lo anímico y el domingo vamos a estar mejores preparados”, expresó.







También comentó sobre el próximo rival, Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba, y anticipó que será una parada brava. “Esperamos un partido duro, difícil, mucho más que el domingo pasado. Sportivo es un equipo que intenta jugar y ya lo viene haciendo hace bastante tiempo. Tienen una identidad muy trabajada y nosotros vamos a tener que contrarrestar ese ritmo. Va a pasar por ahí el partido”, dijo.

En ese marco, sostuvo que no importa jugar bonito y que lo único que importa es ganar. “No sé si importa jugar bien, lo importante es pasar de fase y dejar en el camino a rivales importantes. Estar en los pequeños detalles, como pelota parada. En las avivadas de jugar rápido”, adelantó.

También habló sobre la definición de visitante en Córdoba. “Tienen todo a favor y su hinchada los acompaña y sobre todo por resultado que sacaron de local frente a Atlético Paraná. Va a ser importante para nosotros sacar un buen resultado y convertir la mayor cantidad de goles posible e ir a San Francisco con la mentalidad con la que fuimos a San Juan”, manifestó.

Para finalizar, el talentoso arquero mandó un mensaje al hincha de Gimnasia. “Esperamos que el domingo la gente acompañe como contra desamparados. Va a ser muy importante el apoyo de todos”, dijo.

Gimnasia y Tiro recibirá a Sportivo Belgrano, el próximo domingo desde las 17:30 hs, en el Gigante del Norte, por la tercera fase de la reválida. Si logra pasar esta instancia se meterá en cuartos de final.