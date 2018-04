Diputados aprobó la modificación de impuestos para concesionarias

El proyecto enviado por el Ejecutivo provincial, tuvo varias interpretaciones. Algunos legisladores tomaron la iniciativa como un beneficio para el sector y otros sostuvieron que esta permitirá cobrar algo que la provincia no estaba cobrando.

Anoche, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece la modificación del artículo 166 del Código Fiscal, y la Ley Impositiva 6611 en lo relativo a los Impuestos a las Actividades Económicas y de Sellos que tributan las empresas concesionarias de vehículos.

En tal sentido, la medida proyectada prevé que la base imponible en el Impuesto a las Actividades Económicas será la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de vehículos 0 Km., y que se aplique el Impuesto de Sellos a la venta de ese tipo de vehículos, sean nuevos o usados.

Desde el Bloque Frente Plural, el diputados Matías, Posadas, señaló que “se debe reforzar la capacidad impositiva del Gobierno y en contra sentido de lo que muchos han manifestado, esto es garantizar un porcentaje de lo que queda a la provincia de salta”.

Matías Posadas

“Aquellos que creen y defendemos la capacidad impositiva, para no depender de Nación y de los modelos Impositivos impuestos, tenemos que garantizar un Sistema Impositivo que recaude y esta mayor capacidad contributiva va a ser para garantizar mejores servicios públicos para los salteños”, dijo Posadas.

En tanto, el diputado Lucas Godoy del bloque justicialista, manifestó que “en términos generales nosotros estamos de acuerdo que debe haber una adecuación impositiva que debe ser progresiva, la Pampa, San Luis y otras provincias han ido re adecuando estás tasas y sellos”. Asimismo, se refirió a que a nivel municipal también habrá una suba de impuesto y señaló que “vamos a ver de qué lado están cuando Nación exija a la municipalidad de Salta que se adecuen las tasas al Pacto Fiscal que votaron en contra”.

Lucas Godoy







“Hablemos de que aumenta la luz, el transporte, la nafta, estamos de acuerdo y es indignante que una boleta de luz le vino 6 mil pesos a una vecina y que aumentaron 1100 por ciento el gas y que existen quita de subsidios”.

“Y este proyecto está hablando de una readecuación para que se cuiden los puestos de trabajos acá en Salta, desde los empleados administrativos, los que trabajan en los talleres, los que venden los planes. La modificación del 15 % es una merma no significativa, pero es importante porque es un impuesto que ahora no se está pagando, por lo que no entra plata, ni la provincia recaudaba por una decisión judicial”.

Sin embargo, el diputado, Guillermo Martinelli, se refirió que a la hora de firmar el pacto fiscal casi todos los gobernadores “las provincias no debían pasar de una escala impositiva y Salta estaba por debajo de estas medidas por lo cual el gobernador subió todo y los argumentos siguen siendo lo mismo, que es para generar mayor recaudación y mejorar los servicios públicos”.

a

Guillermo Martinelli







“El lobby de los que venden autos tuvo un récord de ventas el año pasado y este proyecto va a privilegiar a un solo sector que sólo busca ganar dinero y no sólo a costa del Estado sino del pueblo, y les interesa solo a las concesionarias para engrosar los bolsillos de los empresarios, pero a los ciudadanos no se le va a bajar los impuestos”, sostuvo Martinelli.

En esta línea, el Bloque del Partido Obrero, el diputado Claudio Del Plá, quienes se abstuvieron de votar, manifestó que “en la Sesión del 5 de diciembre del año pasado, se aprobó el pacto fiscal de los gobernadores, lo que establecía la adecuación de alícuota de impuestos provincial y poco tiempo después se está hablando de modificaciones y esto es sólo un anticipo de la crisis que no sólo afecta a los concesionarias sino a los trabajadores de los ingenios de la provincia y hasta los kiosqueros del barrio que solo se les incrementan los impuestos y no se dio ninguna solución”.

Claudio Del Plá







El proyecto fue aprobado por mayoría y pasado al Senado en revisión.