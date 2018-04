Gestionan pedido de recompensa ante Nación por Florencia Bridoux Tello

La mujer chocó de atrás a un vehículo que se incendió provocando la muerte de dos niñas. No se presenta a la justicia desde el 2008. El abogado de la familia damnificada confirmó la gestión. Faltaría la aprobación de la familia que sufrió esta terrible pérdida.

El letrado querellante de la familia Barba, Ortega Serrano, en la causa que busca juzgar a Florencia Bridoux, una joven oranense que tras un accidente en ruta Nº 50, fue responsable de la muerte de dos hermanas que se encontraban dentro de un vehículo en un control de rutina en 2008, explicó

"Estuve pensando elevar un pedido a los Ministros Bullrich y Frigerio para que Nación incorpore en la nómina de ofrecimiento de recompensa por prófugos a Florencia Bridoux. Nuestro fundamento será que tenemos varios datos aportados por distintas personas pero nuestra falta de recursos no nos permitió avanzar en la búsqueda. También me llama la atención que habiendo tantos elementos tecnológicos y otros recursos de los cuales las fuerzas dispone aún no se haya podido dar con la la prófuga"







Finalmente Ortega Serrano, en diálogo con Radio Ciudad Orán, afirmó que "la decisión del Tribunal de no hacer lugar al pedido de prescripción de la causa tal como lo pedía la defensa de Bridoux fue una alegría inmensa en la familia Barba ya que ellos tienen una fe enorme en que se podrá capturar a esta persona y juzgarla como la ley indica".