Corredor de la Fe: Buscan finalizar las obras el 16 de abril

Mario Peña, secretaría de Turismo de la Municipalidad, señaló que están trabajando en tres turnos para cumplir el objetivo. Aseguró que si la obra no está bien terminada, el contratista no cobrará y no podrá participar de otras licitaciones. VIDEO.

Tras reconocer falencias gravísimas, desde la secretaría de Obras Públicas, a cargo de Wanny Caramella, manifestaron que el objetivo es finalizar los trabajos el próximo lunes 16 de abril, en el marco del aniversario de la fundación de la ciudad de Salta.

Al respecto, Mario Peña, secretaría de Turismo de la Municipalidad, ante las cámaras de Somos Salta, aseguró que están trabajando mañana, tarde y noche en las distintas cuadras. “Están haciendo un trabajo y un esfuerzo realmente enorme, esperemos que las inclemencias del tiempo nos den la posibilidad de terminarlo”, indicó.

En la oportunidad, señaló que la decisión política del intendente es que si la obra no está bien terminada, el contratista no cobra y no puede participar de otras licitaciones. “Estamos viendo que en distintos lugares aparecen algunos problemas y las empresas están solucionándolos, algunos más de base y otras son cuestiones más sencillas pero la obra tiene que quedar bien terminada sino no va a ser pagada”, manifestó.

Además se refirió a la incomodidad que significa para vecinos y comerciantes. “Es lógico pero cuando se termine será una obra para toda la vida, hemos conversado con mucho de ellos y están muy contentos con los resultados”, sostuvo.

Por último, manifestó que aún falta parte del soterramiento de cables. “Todavía falta la parte final del amoblamiento de la ciudad, de los cestos, los bancos, los canteros con verde, lo único que se hizo ahora por una cuestión de tránsito y de orden fue abrir para que puedan pasar los autos, lo cual no quiere decir que la obra esté terminada”, finalizó.