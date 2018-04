Avanza un fuerte ajuste en las transferencias de Nación a provincias

Los recortes de fondos y programas ya comenzaron. No habrá un anuncio formal de las medidas, para evitar repercusiones. Hacienda ya empezó a suspender el pago de programas de servicios que en su momento fueron transferidos a las provincias, pero seguía pagando la Nación.

Nicolás Dujovne está al frente del recorte del gasto más ambicioso que está implementando el gobierno. Se trata de una iniciativa de alto voltaje político y por ello no se anunciará formalmente.

La creciente dificultad para conseguir financiamiento y la evaluación del núcleo político de la Casa Rosada que este es el año para avanzar con la baja del altísimo déficit, llevó a equipo económico a tomar la decisión de correrse a la baja del libreto de gastos escritos en el Presupuesto.

Dujovne ya comenzó a pasar el peine fino por los giros a las provincias, eliminando el pago de competencias transferidas que financiaba la Nación. Se trata de un recorte tan amplio que asta está en duda que haya un cumplimiento cabal de la transferencia de 40 mil millones extras a la provincia de Buenos Aires, que el año pasado María Eugenia Vidal festejó como un triunfo histórico. "Algo va a recibir", intentaron matizar en el Gobierno.

En principio, las partidas en cuestión no pueden ser de aquellas obligaciones automáticas, es decir, de todas aquellas partidas como las de la Ley de Coparticipación que obligan al giro de recursos mes a mes ni de aquellas que tengan una ley específica. "No girarles a las provincias lo que les corresponde por Ley para atender otros gastos de la Administración Pública Nacional sería incurrir en malversación de fondos", explicó a La Política OnLine un especialista en cuestiones presupuestarias.

No es ilegal, pero...

"Distinto sería que pisen partidas que se originan en acuerdos que no tienen fuerza de ley, como los muchos convenios Ministerio-Ministerio que hay entre Nación y las provincias. No está bien, pero no es ilegal. A lo sumo se renegociarán, pagarán más adelante para darle aire al Tesoro o se discontinuarán", agregó el especialista.

En efecto, esa sería la idea, que ya comenzó a ejecutarse. En particular se busca reducir el pago de servicios transferidos en la década del '90 cuando se federalizaron, entre otras cosas, la salud y la educación.

Al respecto, no hubo precisiones sobre el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), la mayor partida del Tesoro hacia las provincias para sostener en un piso mínimo nacional de los salarios para la educación pública, pero LPO pudo saber que ya varios programas dejaron de recibir pagos o fueron notificados que en breve dejarán de hacerlo.

Ajuste por fuera

La idea del Gobierno es que este ajuste por fuera del Presupuesto no cobre mayor notoriedad y, por lo tanto, no habrá anuncios. Es que si se suman todas las partidas, "es un numerito interesante", aseguraron aunque no precisaron el monto.

Desde Jujuy -otra provincia gobernada por Cambiemos-, reconocieron a LPO el ajuste y explicaron que "no hay un criterio uniforme a la hora de recortar los programas. Depende de cómo impacte en cada Ministerio. A veces se discontinúan programas pese a los resultados que venían dando y otros siguen, aunque su ejecución no sea tan buena. Hay programas que son absorbidos por los Ministerios provinciales y otros que no se renuevan".

En Tierra del Fuego, la provincia que más aportes de la Nación recibe por habitante -seguida de cerca por Catamarca y Formosa-, no pudieron precisar el monto del recorte, pero aseguraron que sí los había alcanzado.

Distinto es el caso de, por ejemplo, La Pampa. "Como nosotros tenemos una disputa con Nación por el tema de la Caja de Jubilaciones, no nos mandan nada que exceda a la Coparticipación o partidas que se originan en una Ley específica, y en este sentido este nuevo ajuste no nos afecta", explicó Sergio Ziliotto, diputado nacional de La Pampa.

La definición acompaña la decisión del ministro Caputo de no tomar más deuda externa este año, pese a que le faltan unos 15.000 millones de dólares para completar el programa financiero. Es que, para hacerlo debería afrontar tasas de interés más altas de lo que está dispuesto a pagar, por la saturación de papeles de Argentina en los mercados. El crecimiento exponencial de la deuda ya está presionando fuerte el presupuesto. En los primeros meses del año los servicios de deuda llegaron a pesar un tercio del gasto corriente del Tesoro.