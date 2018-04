En las próximas horas podría ser detenido el ex gobernador de Jujuy

El juez de control N°4 Isidoro Arzud Cruz hizo lugar a última hora de ayer al pedido de detención librado en junio de 2017 por el fiscal Diego Cussel contra el ex mandatario y otras cinco personas: el ex ministro de tierra y vivienda, Luis Cosentini, el ex presidente del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy, Lucio Abregú, los ex integrantes de la Unidad Ejecutora Provincial Héctor Carrizo y José Luis Mercado, y la escribana de la organización Tupac Amaru, Claudia Trenque.

Salvo Fellner, todos quedaron alojados en el penal de Alto Comedero.

El paradero del ex gobernador jujeño es incierto, confirmó Jujuy al Momento. La versión más fuerte indica que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, a donde habría viajado para participar de la resistencia de José Luis Gioja ante la intervención del Partido Justicialista. Nadie de su entorno accedió a confirmar ni desmentir esa versión.







Fellner, imputado junto a Milagro Sala por asociación ilícita en el marco de la denominada mega causa que investiga el desvío de aproximadamente 1.300 millones de pesos que debían destinarse a la construcción de viviendas, tenía prohibido salir del país, pero no había restricciones que le impidan desplazarse dentro del territorio argentino.

Lo cierto es que cuando efectivos policiales se hicieron presentes en su domicilio particular no lograron dar con su paradero.

Los motivos esgrimidos por el fiscal Cussel para pedir la detención del ex gobernador apuntan al riesgo procesal. Fellner fue el hombre de mayor peso político en la provincia durante los 17 años comprendidos entre 1998 y 2015. El fiscal sospecha que aún tiene ascendencia sobre testigos o acceso a documentación que podrían entorpecer la causa.

Además, un reporte de la Dirección Nacional de Migraciones reveló en junio de 2017 – días antes del pedido de detención de Cussel – que el ex gobernador viajó en trece oportunidades a Panamá entre 2009 y 2017, sin informar los motivos de la llamativa escala en un conocido paraíso fiscal. Esto le permitiría argumentar al fiscal que existe riesgo de fuga.

Si bien nadie en la justicia lo considera prófugo, el proceso indica que habiendo sido notificado en su domicilio de la orden de detención, debería comparecer a primera hora ante el juez Isidoro Cruz.

De no hacerlo su situación se complicará.