Jujuy: El ex gobernador Fellner se entregaría hoy a la Justicia

Lo confirmó el abogado del ex mandatario jujeño, Horacio Aguilar, quién cuestionó la decisión del juez Isidoro Cruz de ordenar la captura. Fellner, quien estaría en Capital Federal, volvería este jueves a su provincia.

Luego que la Justicia de la provincia de Jujuy solicitó la detención del ex gobernador Eduardo Fellner, en una causa en la que se investigan los fondos que recibió Milagro Sala, afirmaron que el político se entregaría durante este jueves.

A través de la información que comparte el sitio Jujuy Al Momento, según confirmó su representante, Horacio Aguilar, Fellner se encontraba en Buenos Aires cuando se determinó la medida judicial. Allegados a su entorno aseguraban que el ex mandatario se encontraba en fuera de la provincia, más específicamente en Buenos Aires, realizando actividades relacionadas con el Partido Justicialista.

Si bien no se conoce aún el escrito mediante el cual se notifica la orden de detención, trascendió que la justicia considera que Fellner en libertad podría entorpecer la causa e incluso darse a la fuga. Cabe recordar que la decisión de la detención la tomó el juez de control Nº 4 Isidoro Cruz.

Fellner "está en sus facultades presentarse o no en la jornada", sostuvo Cruz, respecto de la posibilidad de que el exgobernador imputado dentro de la Megacausa se entregue voluntariamente en la jornada de hoy. De no hacerlo, se tomarían ciertas acciones que podrían comprometer aún más su situación judicial. "Ahí veremos las medidas que dispondremos", sostuvo el Cruz.

En cuanto a la causa por la que se lo investiga al ex gobernador, Cruz explicó que “hay 22.000 viviendas que no se hicieron y $1300 millones que no están. La sospecha es que a través del Ejecutivo que ha creado un ministerio de vivienda especifico, tienen un instituto de vivienda especifico, y hay un organismo de contralor, ha permitido que esa plata saliera", puntualizó.