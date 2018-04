"Mi relación de amistad con Luis Barrionuevo es de toda la vida"

"Yo tenía una reunión pendiente con él, jugaba Boca ayer y nos juntamos a ver el partido. La verdad que no más que eso", dijo en comunicación telefónica desde Buenos Aires el intendente Gustavo Sáenz, en su programa radial.

Lo cierto es que ayer estuvo en Olivos en una reunión con el presidente Macri, de la cual no se tuvo ninguna información oficial, pero si fue muy difundida una foto abrazado sonriente con el polémico Barrionuevo, que incluso fue portada de Clarín.

Muchos analistas y políticos especulaban que ahora pretendería estar más cerca del PJ que de Cambiemos, sabiendo que la imagen de Macri en el país está en franco deterioro.

A todo esto, el intendente explicó por FM Aries, que "son dos cosas absolutamente distintas. Todo el mundo sabe mi relación con Luis Barrionuevo de toda la vida, con Graciela Camaño que es mi amiga, son reuniones independientes y que no tienen nada que ver. Son relaciones humanas que uno tiene de toda la vida y que va generando a través de la confianza, de la amistad y de muchas otras cosas".

Agregó que quiso "felicitarlo a Barrionuevo por este gran desafío, y quizás sea el desafío más grande de su vida a los 75 años. Y decirle que le deseamos la mayor de la suerte para que pueda avanzar y de una vez por todas sacarlo al PJ del estado de coma, para mí estaba en terapia intensiva, y que pueda lograr sacar este partido al que tanto queremos y veremos lo que pasa de acá en adelante. Ya las especulaciones de cada una de las fotos corre por la cuenta de quien las haga..."

A ver el partido

El intendente de Salta ratificó su pertenencia a Cambiemos diciendo que "todo el mundo sabe que estamos acompañando al gobierno nacional, que estamos agradecidos del gobierno nacional por todo lo que ha hecho por Salta, por todo lo que ha hecho por la ciudad de Salta, por la provincia de Salta, y que yo soy un aliado del gobierno nacional".

"Cambiemos está compuesto por PRO, por radicales y por intendentes peronistas no kirchneristas para que quede absolutamente claro, y en algunos casos por intendentes que tienen su propio partido en sus lugares y en sus provincias que acompañan y que son aliados del gobierno nacional. Así que lo demás es especulación, yo creo que especular con esto es propio de aquellos que tienen inseguridad al momento de presentarse en una elección, aquellos que no tienen la seguridad de poder seguir adelante si no cuentan con un sello de un partido y es lo que está pasando. No puede ser que una foto los movilice tanto en Salta a los congresales justicialistas para que se reúnan a ver lo que van a hacer de acá en adelante ¿no? La verdad que no tiene nada que ver una cosa con la otra, yo tenía una reunión pendiente con él, jugaba Boca ayer y gracias a Dios nos fue bien, nos juntamos a ver el partido y la verdad que no más que eso. Está absolutamente claro que yo estoy, que desde el 2015 creamos un frente amplio donde hay peronistas, radicales, del PRO, de Cambiemos, de PPS y tantos otros partidos más que integran este frente y bueno, yo llegue a ser intendente acompañado por el PRO, seguimos trabajando conjuntamente en las últimas elecciones y lo vamos a seguir haciendo".