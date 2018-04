Siniestros viales: "La lluvia es un factor importante pero la falta de conciencia aún más"

Esta mañana, se conoció cuatro siniestros viales entre las 6 y las 7 de la mañana. Además de lesionados con politraumatismos, una persona perdió la vida. La lógica lleva a pensar que los días nublados y con precipitaciones es un factor decisivo.

En este marco, el titular de PAVICEI, Raúl Padovani, en diálogo con InformateSalta opinó que en un día de lluvia como hoy, los automovilistas no toman conciencia de que el asfalto no es lo mismo, que se vuelve como un jabón. Además no conservan la distancia, no merman la velocidad, no respetan las esquinas, la prioridad de paso y menos aún al peatón, que tiene prioridad.

Y haciendo hincapié en la muerte de una mujer que cruzaba la arteria de Pellegrini y Mendoza durante esta mañana, Padovani insistió en la prioridad que tienen los peatones ante un automóvil, moto o bicicleta, a la hora de cruzar una arteria, siempre y cuando se cruce por las esquinas y se respeten los semáforos.

“El peatón tiene prioridad de paso, pero hay algunos casos que pasan a mitad de cuadra, eso no se hace” insistió a pocos días de haberse conmemorado el Día del Peatón.







En todos los casos, el titular de PAVICI apuntó a la toma de conciencia, al respeto por la vida propia y la del prójimo, que va más allá de cualquier campaña de tránsito. Sobre todo en el uso del cinturón, uso de casco, respeto de las velocidades, de los semáforos, de todas las señalizaciones y normas de tránsito.

“Venimos inculcando desde siempre el respeto por la vida humana, en la esquina tiene prioridad de paso el que va por la derecha, pero acá parece que tiene prioridad de paso es el que tiene el auto más grande, no se respetan los peatones. Es necesario un cambio de actitud” remarcó a InformateSalta

Día del Discapacitado por los hechos viales

Este día es el que hace referencia a las personas que tras un siniestro resultaron con secuelas de todo tipo, incluso las que no se ven. Raúl Padovani, recordó que el tránsito lo hacemos entre todos y el respeto tiene un orden: el más vulnerable siempre es el peatón, le sigue el ciclista, motociclista, el automovilista y luego los transporte de grandes portes.

Además consideró necesario que todos se involucren policías, personal de tránsito y que no se limiten a solo las tareas que consideran como propias.

“Hay que meterse en el tránsito, hay que participar. Yo hable para que todos los policías, mientras estén uniformados, te dirijan el tránsito” afirmó.





Campañas de concientización

Raúl Padovani, asegura que nuevos estudios demuestran que la Educación vial no es lo principal para prevenir los accidentes, sino más bien la tecnología.

“Vos te subís al automóvil no te pones el cinturón de seguridad y empieza una alarma que te obliga a ponértelo, por lo que la parte técnica y científica están en primer lugar” indicó a InformateSalta

Igualmente aseguró que en conjunto con la policía Vial continúan con sus visitas a escuelas y campañas viales.