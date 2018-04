La familia de Lucas Correa ya reconocieron el cuerpo del joven

El cuerpo de Lucas Correa fue encontrado sin vida el viernes pasado detrás del hospital San Bernardo. Hasta ayer no se había identificado ya que no tenía ninguna documentación que permitiera conocer su nombre y apellido. Este jueves, con ayuda del Registro Civil, se pudo saber la identidad.

Lucas, de 26 años, nació en Rivadavia Banda Sur, pero desde el año pasado vivía en Salta, donde estudiaba Ciencias de la Comunicación, en la Universidad Nacional de Salta. Una de sus tías, Julia Flores, quien es prima hermana de su mamá, relató los momentos previos al fallecimiento del chico.

“Todavía no tenemos la información del fiscal. La madre llegó en horas de la madrugada. Tiene que hacer el reconocimiento del cuerpo que seguramente lo hará una de las tías porque ella no se anima”, dijo en InformateSalta.

Flores contó que dos semanas antes que encuentren el cuerpo de Lucas, le habían robado el celular, por lo que la comunicación con su familia se hacía más difícil. Vivía solo en el barrio “La Ciénaga”, detrás del Grand Bourg, pero iba frecuentemente a la casa de sus tías de Salta.

“Yo estuve con él jueves y el viernes anterior en la oficina del diputado Villa porque Lucas había conseguid unas donaciones y necesitaba una camioneta para trasladarlas. Lo vi muy bien, estaba contento porque iba a poder hacer lo que le gustaba, hacer partes de prensa en la Legislatura”, sostuvo Flores.

Sucede que Lucas iba a comenzar a trabajar con el diputado Villa, redactando partes de prensa de las sesiones en la Legislatura. Debía comenzar a trabajar el martes, pero nunca apareció.

“Él había quedado en volver el lunes y no fue. Lo primero que pensé es que no había podido faltar a clases. El martes tampoco fue. Le mandé un mensaje a otra de sus tías para saber si había ido a su casa, pero me dijo que no”, relató.

Las sospechas de que algo le podría haber pasado a Lucas comenzaron el miércoles a la noche cuando Julia Flores se encontró con la otra tía en la terminal de ómnibus. “Le pregunté por él pero me dijo que no lo habían visto, y como no tenía el celular no se podían comunicar. Eso hizo que se empezaran a preocupar”, expresó con angustia.

La familia emitió un comunicado para que se investigue la muerte de Lucas, ya que al momento de ser encontrado presentaba golpes en el cuerpo y el rostro.