Isa confirmó que trabaja para ser el próximo gobernador

Fm Aries/ Miguel Isa, actual vice gobernador de Salta en diálogo con Mario Peña en el programa Cara a Cara señaló que muchos han manifestado desde su lugar político que no se ven nuevos desafíos, por lo que él viene planteando esa diferencia, la de mostrar nuevos retos a la hora de ofrecer una alternativa política. Sin embargo consideró que hoy la realidad es que “no hay un candidato que pueda decir que es el sucesor de Juan Manuel Urtubey”.

En este sentido, explicó que se debe a que “hay un 75% de las personas que no está preocupada por las elecciones, sino más se preocupa por la situación económica y cómo llega a fin de mes”. El vicegobernador adjudicó la responsabilidad al Gobierno Nacional a quien acusó de “fallar en el rumbo económico”.

En vistas a los caminos políticos que se vienen, Isa afirmó que “desde Salta se viene gestando un gran proyecto nacional”, con el que se busca principalmente fortalecer al Partido Justicialista, el cual hoy atraviesa una grave situación dirigencial.

“Estamos tratando de gestar una opción, hoy como estamos divididos, enfrentados y no somos una opción” afirmó el también dirigente justicialista. Al tiempo que afirmó que la decisión de la jueza Servini, brindará la posibilidad de generar debates internos y la posibilidad de dar una opción al electorado.

“Entre esas nuevas opciones, más allá que no le gusta decirlo, Juan Manuel Urtubey es una de las posibilidades” consideró Isa, argumentando que “cientos de dirigentes de Argentina ven esa posibilidad como la más factible”. “Si nosotros no renovamos, no mejoramos, tal como lo plantea Urtubey, el resultado va a ser el mismo de la elección anterior”, alertó.

Por otro lado, Miguel Isa y en vistas a las elecciones del 2019, confirmó que está en la construcción de “un proyecto para la gobernación”, con el que tiene en vistas abrir la participación a todos los dirigentes que busquen aportar al mismo.

En base a este proyecto, el dirigente justicialista afirmó que uno de los puntos más importantes que se tiene que tener en cuenta, es el federalismo, situación que nunca se respetó, por lo que desde el espacio que lidera, se saldrá a buscar este compromiso”.

En la creación de este nuevo espacio político, Isa no descartó la posibilidad de una alianza con el kirchnerismo, hoy liderado en la provincia por el diputado nacional y presidente del Partido de la Victoria, Sergio Leavy. Al respecto, afirmó que “tienen la posibilidad de venir todos los hombres de buena voluntad que quieran sacar el país adelante”.

“Con Leavy hemos compartido proyecto y hemos tenido resultados exitosos” consideró Isa respecto a su posible compañero de fórmula. Además, consideró que en la provincia no existe la grieta como la que a nivel nacional sostienen Cambiemos y los sectores que aún responden a la ex presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

En este sentido, apuntó también a que “si la ex presidente quiere participar en las internas, que participe; ahí se solucionan la cosas”, para de esa manera volver a fortalecer el peronismo y salir a pelear más unificados. “Hoy necesitamos la renovación, convocar, debatir y ver dónde nos equivocamos” afirmó.

Un proyecto versus Saenz

En otro ámbito, el vicegobernador se refirió al posible enfrentamiento en las elecciones del año entrante con el actual intendente capitalino, quien admitió la posibilidad de ser candidato a gobernador.

“Yo todavía no imagino ningún escenario porque hay que caminar bastante para subirse al ring” dijo Isa y agregó que “Gustavo (Sáenz) está en una etapa de incertidumbre, no se lo ve como candidato; es más ahora, no lo dice ya cuando antes lo decía; ahora dice voy a pensarlo”.

Para el ex intendente capitalino, su sucesor en el gobierno de la principal ciudad de la Provincia, se encuentra en este momento en “el medio del río y no sabe si cruzarlo o volver para atrás”, situación que se da cuando “no se tiene una definición y no sabe dónde está parado”.

Por último, Miguel Isa consideró que la imagen del intendente que tiene hoy en día, es que “Gustavo Sáenz es el representante de Macri en Salta, el tema está a la vista”.