Pampita y su debut en TV: “No miré a nadie, quiero tener mi propio estilo”

Exitoína/ En la Mansión del Four Seasons, Carolina “Pampita” Ardohain ofreció declaraciones antes del estreno de Pampita Online. Su programa debuta en Telefe el lunes, a las 19, y el primer invitado será su pareja, el extenista Juan “Pico” Mónaco.

—¿A qué conductora tenés como referente o a quién admirás?

—Bueno, tenemos dos grandes conductoras en nuestro país: Mirtha Legrand y Susana Giménez. También me encantan Vero Lozano y Mariana Fabbiani pero he tratado todo este mes de desintoxicarme y no mirar nada y nadie para tener mi propio estilo y que veamos cómo me sale. Que sea totalmente natural.

—¿Cómo fue tu salida del Bailando por un sueño? ¿Hablaste con Marcelo (Tinelli), con la productora?

—Con mis compañeros y Marcelo (estamos) re bien. Siempre en todos los trabajos trato de irme de la mejor manera, dejar las puertas abiertas porque nunca se sabe. La vida da muchas vueltas y te podés volver a encontrar más adelante. Con la productora estoy en la misma situación de todos los que estuvimos trabajando en Indalo en 2017.

—¿Qué te dicen tus hijos cuando te ven en televisión?

—¡Ay, les encanta! (Se ríe). Les gusta, saben que es mi trabajo… Me acompañan mucho, muchas veces están en el set por cuestión de horarios o porque no queda otra que vengan a acompañarme. Lo toman super natural porque siempre ha sido así para ellos.