Corredor de la Fe: Del Frari aprobó la decisión de no contratar a la misma empresa

Lo hizo tras el anuncio del intendente Sáenz sobre que no se le permitirá a Premoldeados Norte realizar la segunda etapa. Además, el concejal criticó la iniciativa de volver a cambiar el nombre de la Av. del Bicentenario, señalando que Virrey Toledo “fue un genocida de su época”.

El Cabildo fue el escenario donde dieron inicio los actos oficiales por los 436 años de la ciudad de Salta. Participó el intendente Sáenz, funcionarios provinciales y municipales, legisladores y vecinos.

El concejal Martín del Frari, entrevistado por InformateSalta, se manifestó con mucha felicidad, “es un orgullo como salteño estar en los actos oficiales del día de la Fundación de Salta, el cumpleaños de nuestra ciudad, con un día tan lindo como el de hoy”, expresó.

Consultado por los reiterados inconvenientes en las obras del Corredor de la Fe, el legislador municipal señaló: “nosotros, desde nuestro espacio político, el Frente Ciudadano para la Victoria, fuimos los primeros que solicitamos informes a la Municipalidad y fuimos los primeros que empezamos a plantear los problemas que tenían las obras y la calidad de los materiales que se estaban usando”.







En este sentido, estuvo de acuerdo con que no se vuelva a contratar a la misma empresa que trabajó con calles Caseros y Juramento, donde se produjeron numerosos hundimientos. “Me parece perfecta la decisión del municipio acerca de no volver a contratar a la misma empresa. Es una malograda obra, teniendo en cuenta que son ocho etapas, recién van por la segunda etapa con todos estos problemas, los problemas que pueden tener más adelante”.







Otro tema del que habló con InformateSalta, Del Frari, es la posibilidad de que la avenida del Bicentenario vuelva a llamarse Virrey Toledo: “Creo que la ciudad tiene problemas mucho más importantes. Me parece desatinada la decisión del concejal del PRO de intentar cambiar el nombre de la avenida. Los vecinos necesitan asfalto, pavimento, obras de cloaca, obras de redes de agua. Una vez que solucionemos esos problemas podremos sentarnos a conversar estas cosas que para mí son tribales. Creo que el nombre de Bicentenario está muy bien puesto. Virrey Toledo fue un genocida de su época que mató a mujeres y niños indígenas del valle de Salta”.

Finalmente, el concejal por Capital fue consultado sobre el nuevo convenio entre la Policía Vial y Tránsito municipal, y la polémica acerca de a quién le corresponden las recaudaciones: “Creo que la autonomía del transporte público de pasajeros en su totalidad lo tiene que manejar la Municipalidad de Salta. La AMT está de más, está bien que se haya formado hace nueve años para solucionar problemas de ése momento, pero como toda ciudad moderna, la planificación urbana tiene que ver con el tránsito de la ciudad y el transporte público, por eso debe volver la autonomía a ser manejada por la municipalidad y desde allí mejorar el servicio del transporte y del tránsito”, dijo.