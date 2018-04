Caso María Cash: “Estamos viviendo una tortura con esa persona manipuladora e histriónica”

El agente del Servicio Penitenciario Federal sindicado por su ex pareja como uno de los involucrados en la desaparición de la diseñadora desmintió radicalmente su versión. Aseguró que la denunciante no está en su sano juicio.

Las ideas y vueltas entre Martín Altieri y Julia no encuentran fin. En 2016 ella lo denunció por agresiones, situación que el desmintió radicalmente de visita en la redacción de InformateSalta y ahora, lo sindicó como una de las personas involucradas en la desaparición de María Cash, la diseñadora vista por última vez en Salta en julio de 2011.

Días atrás, la misma mujer indicó que fue torturada y golpeada salvajemente antes que pudiera contar “lo que sabía.” La denunciante aseguró que su ex pareja junto a otros agentes del Servicio Penitenciario se organizaban en distintas casas de Campo Quijano para cometer delitos de trata de personas y que entre las mujeres secuestradas habría estado María Cash, versión que nuevamente Martín hecho por tierra.

“Esto para mi familia es una tortura, yo lo vengo padeciendo personalmente desde el momento de la separación de la madre de mis hijos en octubre de 2013, que ella abandona Salta y se lleva a mis hijos a Tucumán. Con todo esto sinceramente no sé qué más esperar porque esta persona la justicia de Tucumán sentenció que no está en su sano juicio y que debería realizar tratamiento psiquiátrico, tal es así que tengo hoy por hoy el cuidado de mis hijos,” dijo a Radio 90.9.

El hombre, quien estuvo casi 2 años sin poder ver a sus hijos, recibió su tenencia a fines del 2016. “Tuve muchos problemas para tener un régimen de visitas normal con mis hijos. Los veía cuando ella quería, hasta que se hizo el régimen homologado que es el que termina dándome la custodia de mis hijos. Tuvimos que buscarlos, estaban en un refugio de protección a la Mujer en Buenos Aires,” contó.

En este sentido, subrayó que su ex pareja es “manipuladora e histriónica” y que no solo le falta el respeto a él y a sus hijos sino también a la familia de la joven diseñadora. “Hoy por hoy estoy con carpeta psiquiátrica en mi trabajo, me hostigaron laboralmente. Es un tema muy delicado, no podemos vivir tranquilos,” expresó.

Por todo ello, Martín adelantó que se presentará espontáneamente en Ciudad Judicial. “No puede posible que siga embarrándome sin ningún tapujo y que el peso de la ley no le caiga como corresponde, me gustaría que compruebe esa situación. Tengo más de 50 personas que sabían donde estaba yo, no me puedo dividir. Esperemos que la justicia de una vez por todas se haga eco de lo que venimos padeciendo. Solamente lo que pido a gritos desde el 2014 es que los deje vivir en paz,” finalizó.