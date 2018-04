Cuando era diputado, Macri canjeó 283 de los 287 pasajes

El escándalo que se desató cuando se revelaron las altas sumas que los legisladores se llevan por el canje de sus pasajes por dinero, con la co-fundadora de Cambiemos Elisa "Lilita" Carriócomo máxima exponente de esa práctica, hizo que Mauricio Macri se viera obligado a saltar de la silla y oponerse de forma férrea. Sin embargo, parece ser que el líder PRO incurrió en lo que se conoce como "doble discurso": es que, como Presidente, está en contra, pero cuando se desempeñó como diputado nacional durante 16 meses cambió por plata el 98,60% de los tickets aéreos de los que dispuso.

"Si los diputados creen que su salario no es suficiente, no está bien. Que planteen un aumento, pero que no compensen con los pasajes", se quejó el Macri presidente el 2 de abril, cuando se desató el debate que tenía en foco a su socia Carrió. Sin embargo, el Macri diputado no pensaba igual, ya que tal, como reveló LetraP, durante su breve mandato en la Cámara baja canjeó por efectivo 283 de los 287 pasajes que le fueron asignados, por una suma de $382 mil.

Entre diciembre de 2005 y marzo de 2007, el líder PRO convirtió en dinero casi todos los tickets aéreos que le correspondían. De hecho, sólo usó cuatro, y en verano, cuando el Congreso estaba en receso.



Además de ese jugoso sobresueldo, es posible que el jefe de Estado también se haya quedado con otro bonus, aunque no está confirmado. Si bien LetraP no logró acceder a si el el diputado Macri canjeó o no los 20 tramos terrestres mensuales que tenía a disposición, sí consiguió la versión de fuentes parlamentarias que aseguran que, al menos, no los utilizó para viajar.

El concepto de "dar el ejemplo" y "abandonar las avivadas" que el presidente Macri sostiene hoy no era, aparentemente, el mismo que practicaba por aquellos tiempos. En 2006, el único año completo en que el diputado Macri se sentó en el Congreso, se dedicaba más a presidir Boca Juniors que a legislar: sólo participó de 44 de las 321 votaciones que hubo en el recinto.