¿Maradona se queda sin Mundial?

Según trascendió en las últimas horas, una denuncia por acoso que le hizo una periodista rusa el año pasado podría hacer peligrar su presencia en la cita máxima del fútbol. "Ya estamos en contacto con la embajada y por ahora no llegó ninguna citación, pero si lo llaman, Diego irá a declarar".

En julio del año pasado Diego Maradona estuvo en la Copa de las Confederaciones, en Rusia, y en ese momento una mujer, Ekaterina Nadolskaya, lo denunció por haberla acosado en la habitación del hotel en la que él se alojaba.

Nadolskaya, quien aseguró ser periodista, contó que fue a la habitación de Diego para hacerle la nota y él la acosó. Lo cierto es que en ese momento todo quedó en un simple escándalo mediático, pero Ekaterina fue a la Justicia rusa y denunció que “Maradona le ofreció dinero a cambio de sexo”.

Esto disparó una causa en Rusia que ahora pone en peligro la presencia de Maradona en el Mundial. Su abogado, Matías Morla, ya tomó el caso y según le confirmó que se comunicó con la embajada rusa para ponerse a disposición.

“Diego no está en rebeldía porque todavía no llegó ninguna citación, pero nosotros queremos colaborar con la Justicia y por eso ya avanzamos el caso”, aseguró Morla. El letrado de Diego dijo que no le llegó ninguna citación y lo que están haciendo es averiguar si existe la denuncia en sede judicial.

La periodista dio una entrevista a un medio ruso y contó lo que vivió esa noche. Claro que la versión de Diego es totalmente opuesta. Ekaterina relató que cuando ingresó a la habitación, Maradona se quitó la ropa y ella comenzó a gritar. “Vino su ayudante y me arrojó 500 dólares y me sacaron de la habitación los guardias de seguridad. No me dejaron ni sacar la ropa”, contó.