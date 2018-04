El juicio contra el ex juez Reynoso entró en la recta final

El juicio contra el ex juez federal Raúl Reynoso y otras siete personas acusadas de liderar una banda dedicada a beneficiar a narcotraficantes a cambio de dádivas inició su recta final. Tras meses de extensas horas de debate, el período de presentación y acumulación de pruebas está por llegar a su fin.

Ayer, en la jornada de debate declaró un condenado por narcotráfico y una mujer por hechos vinculados a su hijo. Eliseo Mario Nieves acusó a Reynoso de haberlo perjudicado por involucrarlo en una causa de droga que lo llevó a cumplir siete años de prisión, publicó El Tribuno.

En el expediente, Nieves fue considerado partícipe secundario a una poderosa banda de narcotraficantes a la que se atribuyó el transporte y comercialización de una tonelada de cocaína. Explicó que cayó envuelto en esta red porque era administrador de las fincas agropecuarias que Miguel Ángel Farfán explotaba en el departamento Anta. El nombrado está imputado en numerosas causas por drogas y está prófugo.

Juicio Reynoso. Foto El Tribuno



En 2014 Reynoso eximió de prisión Farfán a pedido del abogado René Alberto Gómez, quien ahora está imputado de formar parte de la asociación acusada de liberar a narcos a cambio de dinero y/ dádivas.



Nieves acusó también a la abogada María Elena Esper de haberlo perjudicado para beneficiar a Farfán. “Lamentablemente yo caí en una trampa y recién ahora me doy cuenta de que lo hicieron para favorecer a otras personas”, expresó Nieves. “Yo era administrador de las fincas de Farfán, me dedicaba al trabajo del campo y cuando caí preso me designó como abogada a la doctora Esper”, dijo. Y agregó: “Esta señora me mintió todo el tiempo diciéndome que yo no tenía nada que ver con lo que se me acusaba”. Contó que en una oportunidad la letrada lo hizo ir hasta su departamento en la ciudad de Orán, donde se encontraría con Reynoso. “Me aseguró que el juez iría a hablar conmigo, pero no fue y allí confirmé que todas eran mentiras porque después terminé preso y condenado por algo que nada tuve que ver”.





El testigo lloró en su declaración al señalar que fue víctima de un engaño por parte de Farfán. “Esta persona me pagó el trabajo en la finca con una camioneta, pero como él la ocupaba más que yo terminé involucrado con las investigaciones de droga, pero jamás anduve con esas cosas”, afirmó. Nieves sostuvo que “la prueba de que había cosas extrañas la confirmé cuando a Farfán lo liberaron y yo quedo preso, solo porque la camioneta figuraba a mi nombre”.

Norma Honi también brindó un emotivo testimonio al referirse al caso de su hijo Bruno Domínguez, quien fue involucrado en una causa por narcotráfico. Contó que a Domínguez lo imputaron porque la llave de su auto apareció en poder de Juan Carlos Bruno, hijo del exintendente de Santa Victoria Este, al que detuvieron con droga. “Lo que pasó fue que se olvidó la llave en la mesa de una confitería y Bruno se la llevó, pero mi hijo nada tuvo que ver con lo de ese chico”, aseguró.