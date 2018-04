El salteño David Kavlin se defendió diciendo que no sabía la condición sexual de Agustina Brisel

gustina Brisel, una animadora infantil que es transexual, publicó chats y audios que mantuvo con David Kavlin, a quien acusó mediáticamente por acoso sexual.

En una dura carta abierta publicada en Facebook, el periodista de América y A24 expresó su enojo y desmintió las acusaciones: “No esperé a que todo explote para hacerme cargo de mis actos. Como soy responsable digo abiertamente: NO AL ACOSO. JAMÁS ACOSE y puedo demostrarlo“.

Además de pedir que no se favorezca la falsa denuncia, porque eso atenta contra los verdaderos casos de acoso, Kavlin expresó: “Jamás ACOSÉ a nadie y mucho menos a la señorita Brisel, la que posterior al intercambio de mensajes (donde se ve claramente un ida y vuelta de seducción. Ver ejemplos en fotos) PIDE VERME PERSONALMENTE “face to face” (lo que desestimaría el acoso o incomodidad alguna) al cual no accedí por advertir posteriormente su identidad ya que simplemente no está en mis gustos sexuales“.

Para finalizar, y luego de explicar toda la situación vivida con Grisel, el periodista aseguró que la denunciará ante la Justicia.