Muerte de Lucas Correa: Familiares y amigos marcharán para pedir justicia

La concentración será el jueves, a las 18 horas, en Plaza 9 de Julio. “Hasta el día de hoy no sabemos que es lo que pasó”, expresó una amiga de la víctima, cuyo cuerpo fue hallado el domingo 8 de abril en cercanías al hospital San Bernardo.

Ante los interrogantes en torno a la muerte de Lucas Correa, el joven de 26 años, oriundo de Rivadavia Banda Sur que fue hallado sin vida el domingo 8 de abril en inmediaciones al hospital San Bernardo, familiares y amigos se concentrarán el próximo jueves, a las 18 horas, en Plaza 9 de Julio, para exigir justicia.

Al respecto, una amiga de Lucas Correa, quien prefirió no ser identificada, en diálogo con InformateSalta, explicó que la iniciativa cuenta con el consentimiento de los familiares, quienes también participarían de la movilización. “Su mamá está muy mal, era su único hijo, y se lo arrebataron”, expresó.

Por otro lado, dijo que no hay una hipótesis clara acerca del motivo del crimen ni datos sobre él o los responsables. “Es todo confuso, se supone que Lucas fue visto por última vez el día viernes por el Parque San Martín con su mochila, y supuestamente llevaba dinero, no sé si fue por dinero, y como tenía tantos golpes en su cuerpo tal vez fue más de una persona, aunque no sabemos si fue ahí o si lo llevaron”, afirmó.

Sobre la tarea de la justicia, manifestó que se están analizando las cámaras de seguridad y llamando a declarar a las personas que se encontraban en inmediaciones al lugar al momento del hecho. “Hasta el día de hoy no sabemos que es lo que pasó, queremos que se investigue y que el caso no quede impune”, sostuvo.

Por último, recordó a Lucas como un joven solidario, bueno, humilde, trabajador y soñador. “Tenía ganas de recibirse e ir a trabajar allá en la radio, que es comunitaria y llega hasta a los lugares más alejados del pueblo, es más cuando hay situaciones de inundaciones, se hacen mensajes por la radio que sirven mucho, él soñaba con eso”, finalizó.