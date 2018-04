Perdió documentación, la encontraron y quieren cobrarle $1500 para devolvérsela

El viernes por la noche, Gustavo salió a pagar impuestos y mientras circulaba con su motocicleta perdió toda la documentación que llevaba. Una mujer la encontró pero pidió $1500 por su devolución.

El damnificado, quien desempeña tareas como taxista, contó por AM 840 que una chica lo contactó por Facebook luego de ver que otra publicó en el grupo ‘Alguien Sabe? Salta’ que la había encontrado.

“Ella me pasó los datos. La llamo y me dice que encontró todo pero que ya localizó al dueño, le dije que yo era el dueño que le iba a mandar fotos del DNI, de la moto. Le mandé todo, me dijo sí, pero te voy a cobrar $1500 para devolverte los papeles,” aseguró.

Él le explicó que dentro de su billetera estaba todo dinero que tenía y que hasta tenía que pedir prestado para comer, por lo que no podía entregarle lo que ella pedía. “Me dijo que no me lo iba a devolver y para tratar de asustarla mentí que la iba a denunciar que estaba con los chicos que me asaltaron y me bloqueó de todos lados,” expresó.

Gustavo sólo pretende recuperar el carnet que necesita para poder volver a salir a trabajar en el taxi y llevar el pan a casa para su familia.