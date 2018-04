Le rayaron el auto dos veces en la calle: busca a los responsables

"Buenas noches. Necesito su ayuda si alguien sabe o vio algo. El día de ayer en calle Güemes entre Brown y Martín Cornejo por la mañana como siempre mi marido estacionó nuestro auto. Al volver a las 11 AM encontró todo el auto rayado de baúl a trompa del lado de la vereda. Prensamos que solamente se trataba de un malintencionado.



Hoy, para evitar otra situación así, estacionó en Brown entre Güemes y Santiago. Al volver al mediodía encontró escrito en capó y rayado el techo. No entendemos porque o quien puede querer hacernos ese daño. La única alternativa que barajamos es que hayan confundido el auto. Mi marido se llama G. H., tenemos una Suran azul cobalto modelo 2016. Si alguien por esas casualidades vio algo por favor que se comunique conmigo. Y si por casualidad vos dañaste el auto y estás leyendo esto, sería bueno afrontar las cosas con valentía no con bajeza. Y si te equivocaste, lo entiendo pero hacete cargo".

Esto publicó Marcela en una página de Facebook muy visitada, buscando la colaboración de alguien y tratar de entender porqué su vehículo fue objeto de estos ataques en 2 lugares diferentes.

Hasta el momento no tuvo respuestas ni de la Policía, que a través de las Cámaras de Seguridad pudo advertir al o los autores, ni tampoco los permisionarios de estacionamiento aportaron ningún dato en concreto.