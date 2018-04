Tarifa especial de servicios para el Norte provincial, ¿es posible?

La iniciativa se basa en que la región por estar en zonas de condiciones geográficas y climáticas con altas temperaturas, que en época estival superan los 40°C durante al menos 5 meses del año, se convierte en una necesidad para los usuarios recurrir al uso de artefactos para una correcta climatización de los hogares, como ser aire acondicionado, ventiladores, etc.

“Antes de que se dieran los primeros aumentos, el 92% de cada boleta era subsidiada por el gobierno nacional y sólo el 8% era pagada por el usuario, motivo por el cual la gente consumía sin restricciones, haciendo un mal uso del servicio. Pero no entendían que esto se plasmaba en la menor cantidad de obras que el Estado realizaba al carecer de estos fondos, además de traer aparejado una desinversión muy grande”, dijo Jorge Figueroa Garzón, presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos.

El funcionario aseguró que las personas que realmente no pueden pagar la factura están asistidas por diferentes tipos de subsidios, asegurando que alrededor de 70 mil usuarios están contemplados en la tarifa social.





“A quienes abarca la tarifa social, son quienes verdaderamente no pueden pagar el servicio, no podes tener servicio de televisión por cable y decir que no te alcanza para pagar la luz”, dijo Garzón, y aseguró que es indispensable hablar sobre el consumo de los usuarios en estos temas. Explicó que una parte del costo de distribución depende del número de habitantes en determinados sectores, es por eso que en las grandes metrópolis del país, las facturas tiene otro precio.

En cuanto a la tarifa especial, el funcionario explicó que la “sinceración” de las tarifas de los servicios debe ser “igual para todos”, por lo que no comparte la idea, considerando que el clima no puede ser un factor determinante para la misma, ya que si estos departamentos de la provincia la solicitan durante el verano, los que sufren bajas temperaturas en invierno también la pedirán.

“Aquí no existe la magia, ya que si se aplica el subsidio alguien tiene que pagar la diferencia que se producirá, ya sea la provincia u otros usuarios, lo cual es totalmente injusto”, expresó Garzón.

Así también, explicaron que existen impedimentos reales a la hora de la concreción del Proyecto como ser los exógenos y los costos de mantenimiento de la empresa.







Por su parte, la diputada Alejandra Navarro, autora del Proyecto, explicó que la utilización de artefactos para refrescar el ambiente son una necesidad para los habitantes de la región y no un lujo, por lo cual es indispensable ayudar a la gente a que pueda pagar el servicio sin necesidad de solicitar créditos o prestamos como ocurre actualmente en muchos casos de la provincia.

Así también diputados de los diferentes departamentos aseguraron que son múltiples los pedidos de los vecinos para solucionar este tema ya que va a llegar el momento en que no puedan pagar de ninguna forma la factura de luz.

En este sentido, los diputados Santiago Godoy y Alejandra Navarro coincidieron en que cuando se desglosa la factura de luz, hay varios puntos que inciden en el monto que merecen una auditoría ya que los costos no están directamente relacionados con el consumo de energía eléctrica, por lo cual, es necesario verificar la real facturación.







En tanto, el diputado Guillermo Martinelli agradeció la información brindada a los funcionarios aunque destacó que es obvio el beneficio por parte del gobierno nacional a las grandes empresas en perjuicio de las pymes y los trabajadores en este tema.

“Dudo mucho que el Ejecutivo Nacional otorgue subsidios a esta región, aunque si se toma en cuenta el frío en el sur del país, también debería atenderse la necesidad de los habitantes del norte que sufren con las altas temperaturas”, dijo el legislador.

Por su parte, el diputado Iván Mizzau consultó sobre la ampliación en los márgenes de los cuadros de los rangos tarifarios, para de esa manera evitar que muchos usuarios suban de categoría, ante lo cual los funcionarios explicaron que eso excede sus facultades.

Finalmente el diputado Julio Moreno, solicitó un informe que explique la utilidad de la empresa ante la quita de subsidios y el aumento en las tarifas.